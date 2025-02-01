金管會：小心新股抽籤詐騙 投資前停看聽

金管會今天表示，近期屢有外界反映不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立LINE投資群組，宣稱使用專用通道可不限數量優先申購股票，請民眾切勿相信此類新股抽籤詐騙手法。

近期常有詐騙集團以合法金融機構或財經專家學者名義成立LINE投資群組，宣稱使用專用通道可不限數量優先申購股票，隨後通知民眾抽中股票須馬上匯款至指定帳戶，否則將有違約情事，並出具偽造金管會的違約申報通知書，派員收取現金或誘導至銀行ATM操作匯款。

除了新股抽籤詐騙外，也屢屢出現偽造證券投資顧問事業營業執照、保證金認繳書、協議書、金管會裁處書、公告、函文、通知書、電子郵件及LINE群組等現象。

金管會今天鄭重澄清，此為詐騙集團手法，請民眾切勿相信。

金管會說明，金管會主要負責金融市場及金融服務業相關政策訂定與執行，及監督管理金融機構，不會以任何方式要求民眾匯款或給付資金，合法金融機構也不會要求民眾以現金或虛擬資產等方式交付投資款項，或將投資款項匯至個人銀行帳戶。

金管會呼籲，投資人務必提高防詐意識，投資理財前務必停看聽，若有詐騙疑慮，可撥打165警政署防範詐騙專線，查證是否為詐團犯罪手法，或直接撥打反詐騙諮詢專線查詢合法業者資訊，審慎確認投資或交易是透過合法金融機構進行，以維護自身權益、保障財產安全。