以房養老業務續增 累計核貸金額破500億元

金管會今天公布，截至去年第4季，銀行辦理以房養老業務累計核貸8981件、年增14.58%，累計核貸額度達新台幣509億元。

本國銀行自2015年開辦以房養老業務，以房養老指的是高齡者將自己既有不動產設定抵押權給銀行，在貸款的一定年限內，由銀行按月撥付一定金額養老金，並在到期日償還全部貸款本息。

金管會最新統計顯示，截至去年第4季底止，共有16家銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款（商業型以房養老貸款），累計核貸件數達8981件、季增5.14%，累積核貸金額為509億元、季增4.3%。

若與2023年12月底相比，銀行辦理以房養老件數、金額年增率則分別成長14.58%與14.67%。

就個別銀行觀察，截至今年第4季底止，以合作金庫累計核貸件數3002件、累計核貸額度186.66億元雙居各銀行之冠，其次為土地銀行累計核貸件數2431件、累計核貸額度115.77億元。

金管會資料顯示，申辦以房養老業務，女性累計核貸件數達5142件、占比57.25%，男性則為3839件、占比42.75%，平均承作年限為22.09年。