看好台灣財管市場發展 銀行啟動搶人大戰

金融機構積極搶攻台灣財富管理市場，不僅是金融商品與服務，銀行業者更積極向高階財富管理人才招手。玉山銀行今年擬招150人、國泰世華銀行尋財管稅務、信託財富等多元人才、中信銀則持續找私人銀行客戶關係與投資經理。

根據104人力銀行統計，截至2024年第3季，金融業的投資理財工作機會數為7072個，與2023年同期的5415個相比，成長約30.6%。適逢農曆春節轉職潮，加上金管會力推拚台灣成亞洲資產管理中心，銀行業者紛紛在人才市場積極採取對策。

玉山銀行指出，為了持續深化高資產顧客經營並積極發展私人銀行服務，今年將重點延攬財富管理人才、布建完整的專家團隊，其中包括私人銀行、顧客經營、信託傳承、跨境投資及產品設計等好手，預期招募逾150人。

國泰世華銀行指出，近幾年大力擴編稅務、信託與專家顧問團隊，截至目前已招募數10名具豐富經驗的資深人才。未來將持續招募財管稅務諮詢人員、信託資深專業投資人員和具輔銷專業的財管金融投資專家等多元職務。

中國信託銀行表示，今年持續招募高資產財管專業人才，其中「私人銀行客戶關係經理 」將專注於協助高資產客戶解決家族、企業及跨境財務規劃等複雜問題；「私人銀行專屬投資經理」專責為高資產客戶提供專業的資產配置與諮詢服務。

金管會力拚將台灣打造成為亞洲資產管理中心，第一步將與高雄市合作，推動資產管理專區營運，另外去年12月也與16家金融機構簽署擬進駐高雄特區合作意向書。

國泰世華銀分享，從2022年起響應政府政策並培養金融產業人才，在高雄市率先與中山大學國際金融學院的合作，透過課程養成金融科技數據分析、市場研究與商品開發以及資產管理商業模式創新等專業職能，以培養國際高階資產管理人才。

國泰世華銀補充，也結合南部在地包括成功大學、義守大學、高雄科技大學等眾多學校的優勢，積極進行產學合作，培養在地人才，為未來高雄金融專區提供強有力的人才支撐。

玉山金表示，高雄特區未來將配合主管機關開放項目及時程，積極規劃籌備中。