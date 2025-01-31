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金融科創園區祭客製化「陪跑服務」 採分級輔導企業

中央社／ 台北31日電

金管會主委彭金隆重視金融科技發展，他上任至今已與30家新創企業座談。為協助政府提升創新動能，金融科技創新園區副總監林麗真表示，今年園區針對進駐企業採分級式輔導，為新創企業設計客製化、細膩化的「陪跑服務」。

隨著科技演變與進步，金融結合科技應用，不僅有望帶來顛覆性創新，也能提升金融包容性與普惠性；彭金隆去年520上任以來，就與30家新創企業面對面座談，足見他對金融科技的期許與發展。

今年元旦起，金管會金融市場發展及創新處正式運作，也意味著，除了持續監管產業之外，政府鼓勵創新的力道有望更勝以往。

金融總會於2018年成立的金融科技創新園區（FinTechSpace），目標是推動金融科技共創生態系，幫助金融業者數位轉型，整合科技新創與校園科技創新人才進入金融科技產業，園區運作至今，正式邁入第7年。

FinTechSpace副總監林麗真表示，隨著產業環境演變，早期進駐園區的業者為純金融科技業，後來慢慢增加系統服務商、資安業者等，另外，提供技術實證的數位沙盒、金融機構的企業實驗室，也進駐園區。

為因應多元型態業者投入金融創新領域，林麗真表示，今年起園區將變更輔導機制，進駐的新創企業分成初創、發展成長與擴張3級，透過分級式輔導，為團隊做出客製化、細膩化的「陪跑服務」。

陪跑服務包含各領域顧問組成的導師輔導、法規監理健檢門診等。

近年來，政府持續倡導「資安即國安」概念，紛紛要求一定規模企業需設置「資安長」。林麗真說，即使是新創企業，對於資安的要求與保障，也不能忽視，接受園區創新輔導的企業，都有做過初步資安審查。

林麗真表示，金管會十分認真看待台灣金融科技產業，主委彭金隆甚至造訪園區3次，對團隊來說是很大鼓舞。

林麗真表示，主管機關的重視加上金融產業的創新發展下，園區身為平台的角色更加重要，金融機構可以思考應用場景並提案，新創企業可以提供潛在解方，進到園區後媒合實證，若遇到法規問題也可以協助溝通、找窗口。

林麗真說，「若實證結果跟當初設想不同，其實也是一種成果，商轉不見得會成功，但驗證過程都是經驗學習，」她也樂見今年金融科技持續創新發展。

資安 金管會 金融科技

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