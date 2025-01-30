影／孩子一句「這張歪歪的」 夫婦幸運刮中2千萬

新竹市竹蓮寺對面的「廟口公益彩券行」在除夕開出全台第2張2000萬元的刮刮樂，現場刮出大獎的影片已在網路流傳，臉書台灣彩券官方粉絲團「台彩樂Now事」上午分享這個喜訊，是一對夫妻帶小孩前往，孩子的一句話「這張歪歪的沒有擺好」，讓媽媽決定選了這張，沒想到真的中了大獎。

台彩FB官網指出，新竹市「廟口公益彩券行」的代理人跟彩哥分享有客人刮中2000萬頭獎，這次幸運刮中「2000萬超級紅包」頭獎的幸運兒是一對虔誠的夫妻，每年除夕都會帶兒女到彩券行對面的竹蓮寺拜拜，今年看到廟口對面彩券行裡面人山人海很熱鬧，便想個買個刮刮樂沾沾喜氣。要挑選刮刮樂時，孩子一起指著2號的「2000萬超級紅包」說「這張歪歪的沒有擺好」，當下這位太太便決定挑選這一張。

因為他們平時沒有購買刮刮樂的習慣，刮開後還以為自己沒有中獎，就遞給店員協助確認，店員發現左上角的遊戲「春」還沒有刮開，就請他們刮開來看看，一刮開不得了，竟是頭獎2000萬元，真的是非常幸運的一家人。

流傳的影片畫面，中獎者似乎顯得很平靜，反而是其他人發出驚叫。