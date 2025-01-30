快訊

初二嘉義大埔規模5.6地震 氣象署：0121餘震、不排除還有大規模餘震

除夕悲歌！台中男嬰臍帶還未脫落溺斃大排 路人嚇壞

江浙滬上班族「周末遊日」夯 1年去13次不只因為成本低

因應超高齡社會 金管會推微型保險及小額終老保險

中央社／ 台北30日電

為因應台灣超高齡時代下高齡者基本保險保障需求，金管會今天表示，將持續推動微型保險及小額終老保險，讓經濟弱勢或特定身分族群得以較低保費取得基本保險保障。

金管會透過新聞稿指出，微型保險是為經濟弱勢或特定身分族群提供基本保障的保險商品，目前商品種類包含定期壽險、傷害保險及實支實付型傷害醫療保險等3大類型，分別提供被保險人在特定期間內死亡或完全失能、因意外傷害事故導致死亡或失能，以及因意外傷害事故所致醫療費用支出相關保障。

小額終老保險是普及高齡者基本保險保障而推動的保險商品，金管會指出，小額終老保險具有低保額、低保費特性，無投保身分限制。

金管會指出，持續透過措施推動微型保險及小額終老保險，強化弱勢族群及高齡者對風險抵抗能力，相關措施包括檢討微型保險法規、擴大承保對象及拓展保障範圍；提高民眾投保小額終老保險的保障額度、增加網路投保平台等。

保費 微型保險 金管會

延伸閱讀

【重磅快評】總統羞辱警察，民進黨執政下的警察宿命

上任至今沒開大罰單？金管會彭金隆親自釋疑 劃出三條紅線

金管會憂川普2.0帶來資本市場三變數 彭金隆：不確定性是常態

金控敵意併購變難了…金管會三大修法方向曝光 高門檻+全現金

相關新聞

影／孩子一句「這張歪歪的」 夫婦幸運刮中2千萬

新竹市竹蓮寺對面的「廟口公益彩券行」在除夕開出全台第2張2000萬元的刮刮樂，現場刮出大獎的影片已在網路流傳，臉書台灣彩...

壽險新契約保費拚增雙位數 分紅商品將持續熱賣

美國聯準會啟動降息循環，壽險業拉高美元宣告利率刺激買氣奏效，壽險保單熱賣，2024年全年整體壽險業新契約保費（FYP）較...

實支實付險新制 留意眉角

實支實付醫療險改革正式上路，自2024年7月1日後新的實支實付醫療險必須要以正本理賠，回歸「損害填補」原則，也就是醫療費...

電動車、旅綜險 聚焦

時序進入2025年，產險業去年業績表現創新高，今年則有不同態勢，產險業主管分析，今年將有兩項險種業績看好，至少成長一成左...

外溢保單 三大新趨勢

外溢保單買氣節節升高。據金管會統計，去年前三季壽險外溢保單銷售達191億元、年增17%，新契約件數一舉賣破90萬張，壽險...

接軌國際新制、兼顧業務動能 保障型保單重要性躍升

壽險業將於2026年接軌IFRS 17及TW-ICS，如何順暢接軌又能兼顧業務成長動能，成為各大壽險公司的重要課題。資料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。