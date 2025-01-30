因應超高齡社會 金管會推微型保險及小額終老保險

為因應台灣超高齡時代下高齡者基本保險保障需求，金管會今天表示，將持續推動微型保險及小額終老保險，讓經濟弱勢或特定身分族群得以較低保費取得基本保險保障。

金管會透過新聞稿指出，微型保險是為經濟弱勢或特定身分族群提供基本保障的保險商品，目前商品種類包含定期壽險、傷害保險及實支實付型傷害醫療保險等3大類型，分別提供被保險人在特定期間內死亡或完全失能、因意外傷害事故導致死亡或失能，以及因意外傷害事故所致醫療費用支出相關保障。

小額終老保險是普及高齡者基本保險保障而推動的保險商品，金管會指出，小額終老保險具有低保額、低保費特性，無投保身分限制。

金管會指出，持續透過措施推動微型保險及小額終老保險，強化弱勢族群及高齡者對風險抵抗能力，相關措施包括檢討微型保險法規、擴大承保對象及拓展保障範圍；提高民眾投保小額終老保險的保障額度、增加網路投保平台等。