金管會同步抽查7縣市10家銀行ATM 結果出爐

金管會除夕當天，同步抽查台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義縣及高雄市等7縣市，10家金融機構分行的ATM，結果都過關，不僅可順利提領現金，ATM的客服電話也都有專人接聽，運作順暢。

金管會表示，為了解農曆春節期間自動提款機ATM的運作情形，並確保民眾使用ATM如遭遇問題時，金融機構可提供諮詢服務，分別在北中南挑選金融機構分行，抽測ATM是否可順利操作，以及ATM客服電話有無專人接聽。

春節期間，金融機構分行都休息，只剩ATM可以提領現金，金管會要求全體金融機構，加強春節期間ATM補鈔及電子銀行服務，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等金融服務需求。

金管會表示，金融機構於春節期間金融服務因應措施包括：資安防護不疏漏、電子銀行服務不中斷、ATM服務不中斷，以及支付交易不阻塞。金管會也提醒民眾，農曆春節期間可善加利用金融機構所提供的各項服務，便利過新年。