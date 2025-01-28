金管會春節實測7縣市ATM 均運作順暢
今年農曆春節連假長達9天，為確保民眾使用自動提款機（ATM）若遭遇問題時，金融機構可提供諮詢服務，金融監督管理委員會今天分別在台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義縣及高雄市等7縣市，實地抽測ATM運作情形。
金管會發布新聞稿指出，經測試10家金融機構的分行所設置ATM，均能順利提領現金，ATM標示的客服電話也有專人接聽，運作順暢。
金管會表示，金融機構於春節期間金融服務因應措施，包括資安防護不疏漏、電子銀行服務不中斷、ATM服務不中斷，以及支付交易不阻塞。金管會提醒民眾，農曆春節期間可善加利用金融機構提供的各項服務。
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