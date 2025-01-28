刮刮樂心理學 MBTI看你最適合哪款刮刮樂

近年MBTI人格測驗是親友間最熱門的話題之一，每一型的人格都有著獨特的差異，除了最常見的E （Extrovert，外向）人與I（Introvert，內向）人外，其他六個人格特質分別是S（Sensing，實感）人、N人（Intuition，直覺）、T人（思考）、F人（情感）、J人（判斷）與P人（感知），台灣彩券表示，以過年最夯的刮刮樂舉例，看看各類型的人格分別適合哪一款刮刮樂。

台彩分析，E人通常愛好社交、交友廣闊，能在與他人的交流中汲取生活能量，給人一種熱情奔放的感覺，適合紅色、橘色、黃色等醒目搶眼的刮刮樂，過年期間每一款刮刮樂的顏色基本上都非常符合，可以勇於嘗試。

I人普遍較寡言，在社交場合反而可能會覺得不自在，偏好與特定的少數人建立關係，透過獨處、自省等時間來充電，適合可以一個人在家慢慢刮、慢慢對獎的益智延長型玩法「黃金滿屋」，在尋求中獎的過程也能有平靜的感覺。

S人重視細節，同時也注重具體的事實，適合只要刮到「蛇」圖案就中獎的「蛇年行大運」，各種不同生肖的圖案符號一定能夠一眼辨識，而且平均兩張就會中一張；N人（直覺）富有想像力且依賴直覺，喜歡天馬行空創新的思考，對於這類型的人通常依照當下的直覺或想法挑選。

T人（思考）客觀注重邏輯，有著良好的思考分析能力，同樣適合益智延長型玩法的「黃金滿屋」，刮的過程考驗著思考及觀察能力，一定能玩得不亦樂乎；F人（情感）富有同理心且善於溝通，看重人際關係與情緒價值，以吉祥話為名的「招財進寶」、「恭喜發財」與「旺旺來」都是不錯的選擇，與三五好友及家人一起同樂享受刮刮樂的過程對F人來說就是最大的財富。

J人（判斷）擅長有條理的組織，生活方式也是喜愛制定計畫並按照規畫執行，全年頭獎金額最高只有過年才有的「2,000萬超級紅包」絕對已經在計畫中，而且整張刮刮樂共有8個遊戲，判斷能力良好的個性一定不會放過任何一個中獎機會。

P人（感知）不拘泥於固定的目標或計畫，自由隨心所欲，對於P人重要的是活在當下不被壓力束縛，適合依照感覺隨性選出最符合當下心情的刮刮樂。

農曆春節連假第二天，據台彩統計至本月26日，刮刮樂目前已開出1個2,000萬元、77個100萬元，總計共有10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元。