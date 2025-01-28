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靠ChatGPT選號中大獎？ 台彩：中獎分佈隨機生成難預測

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

隨著AI技術成為國際趨勢，ChatGPT近期在全球成為最熱門的討論話題，大家除了請它寫程式、寫文章、解決技術性問題外，甚至還能幫忙選號買刮刮樂，新北市有一名上班族就靠ChatGPT中百萬大獎。

過年期間大家喜愛買彩券試手氣。新北一位年輕的上班族男子，每逢年節都會到新北市中和區攏萊發彩券行挑選刮刮樂，今年靈機一動，想試試現在最流行ChatGPT選號 ，最終ChatGPT建議男子選「2號」，沒想到一刮開就幸運刮中100萬元。

台彩表示，起初中獎人不敢相信自己中百萬獎，還與同事仔細核對，並立刻前往附近的銀行兌獎，經確認的確刮中百萬獎，還特地回來跟店家報喜，並笑稱，「這次的經歷讓他成了AI的忠實信徒，也讓他感受到科技帶來的意外驚喜」。這名幸運兒刮中的是「1,200萬大吉利」貳獎100萬元。

台彩指出，刮刮樂每本的張數因不同面額而異，售價有100元、200元、300元的刮刮樂每本共100張，號碼範圍從001~100，過年最夯售價2,000元刮刮樂每本共19張，號碼範圍從001~019，大家買刮刮樂選號時，除了靠直覺、挑號碼、問神明或是各種五花八門的小撇步，據傳只要向ChatGPT提問，便能得到最佳的選擇結果。

台彩強調，民眾分享透過與ChatGPT的互動，得到了「神奇」的號碼，並且購買該號碼的刮刮樂刮中獎金，不過刮刮樂的中獎分布完全是隨機設計生成，並不具備任何可以預測或影響的規律。

至於是否要相信ChatGPT的號碼建議，則就看大家各自的選擇，大家不妨實測看看，挑刮刮樂前先請ChatGPT幫你選出幸運數字，看看是否也會像都市傳說一樣，把幸運的獎金刮出來，但無論有沒有中獎，最重要的還是享受刮獎過程的樂趣和刺激。

刮刮樂 台彩 彩券行

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