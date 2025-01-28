春節出國 業者推旅遊綜合險套餐

今年春節連假長達九天，不少民眾國外旅遊，賞雪跟玩雪更是熱門行程，但不可測的大雪等天災、意外事故經常導致機場關閉使行程被迫更改、班機延誤等狀況，對這些措手不及的狀況，國內的保險業者推出形同「綜合維他命」的綜合旅平險加旅遊不便險方案，使出國旅遊保障更全面。

一般而言，海外旅行不便保險，包括旅程更改或旅程取消、班機延誤、行李損失、行李延誤、旅行文件損失。對國泰產險表示，其他還包括了海外旅行補償保險，對改降非原定機場、食品中毒等提出保險給付，其他還有海外旅行急難救助保險，包括了搜索救助、醫療轉送等及第三人責任險，意外事故造成的體傷或財損等。

國泰產險此次推出的新春限定型方案到二月十三日截止，就包括上述多重的海外旅行保險。以班機延誤為例，最高理賠二點四萬元，旅程更改或旅程取消最高理賠十二萬元。

富邦產險則推出旅平險「新快樂旅綜＋新春限定版」期間限定專案，提供高於一般旅平險的意外事故保障額度，對此富邦產險特別指出亮點包括增加「行動電話被竊損失保險」保障，並贈送最高六萬美元海外緊急救援服務。

富邦產險說，「新快樂旅綜＋新春限定版」期間限定專案除涵蓋人身保險、六大海外旅行不便險保障外，針對出國最常遇到的意外事故，也提高保障額度，以旅行平安保險保一千萬元為例，傷害醫療費用保險及海外突發疾病健康醫療保險從一百萬提高至一百二十萬，班機延誤保額則提高至每四小時八千元，每次最高一點六萬元，而改降非原定機場費用保險則提高至八千元。

此外，行動電話被竊損失保險保障，保期內最高可理賠三千元，並贈送三萬美元海外緊急救援服務，以轉嫁旅遊意外所導致的風險。

除了國外旅遊外，對於國內的旅遊，仍有業者推出保險方案。以國泰產險國內旅行綜合保險為例，保障內含國內旅行不便保險（國內旅程更改）、國內旅行補償保險（國內租車事故補償、食物中毒等）及第三人責任險（意外事故造成的體傷或財損等），更能有效降低旅途中突發狀況造成的損失。