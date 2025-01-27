因應國旅需求 高速公路碰撞險登場

除了出國旅遊，春節期間不少民眾國內旅遊時會選擇以開車方式到觀光景點，保險業者推出新的險種陸續登場。其中國泰產險首創的「ETC高速公路碰撞險」，主打國道行駛用多少付多少，專門針對長程駕駛者設計，適合農曆年前後的返鄉來回，或者是過年要在國內駕車出遊，長時間行駛國道者投保。

國泰產險說明，其首創的「ETC高速公路碰撞險」，主要針對高速公路行駛提供保障，最大特色就是讓民眾「用多少付多少」，而且沒有用完的部分還可以按比率退還保費。

對此國泰產險舉例，比如一年保費只需165元，就能享有5,000公里行車保障，若一年內未行駛完5,000公里里程，扣除手續費後還可按比率退還保費。

此外，金融業者的點數生態圈已經從銀行擴大到保險的領域。例如國泰就對網路投保提出小樹點可抵換保費，首度跨業結合金融生活服務與點數生態圈，至4月2日止，民眾只要在國泰產險官網投保旅遊險或汽車險（不含機車險），即可用小樹點抵換保費，首次使用需先至國泰產險會員中心完成綁定，一點等於一元，全額抵換無上限。

此外產險業者也進行更多跨域的合作，例如富邦產險即與提供不同定點行李運送服務的「LuggAgent行李特工」及「威訊」合作推出旅平險保戶優惠，保戶於專屬頁面輸入指定折扣碼，即可享有行李運送、eSIM卡的折扣優惠，也讓保戶在出國期間行程規劃更完善。

富邦產險說明，「LuggAgent行李特工」的服務遍及全球超過200個城市，省去在國外攜帶大件行李奔走的困擾；「威訊」的eSIM卡服務，出國時可不再需更換實體SIM卡，輕鬆連接網路服務，讓旅客在國外也可享有流暢穩定網路漫遊體驗。