農曆春節出國旅遊 產險業者推出旅遊綜合險套餐供選擇

今年春節連假長達九天，不少民眾已安排國外旅遊，賞雪跟玩雪更是熱門行程，但不可測的大雪等天災、意外事故經常導致機場關閉使行程被迫更改、班機延誤等狀況，對這些措手不及的狀況，國內的保險業者推出形同「綜合維他命」的綜合旅平險加旅遊不便險方案，使出國旅遊保障更全面。

一般而言，海外旅行不便保險，包括旅程更改或旅程取消、班機延誤、行李損失、行李延誤、旅行文件損失。對國泰產險表示，其他還包括了海外旅行補償保險，對於改降非原定機場、食品中毒等提出保險給付，其他還有海外旅行急難救助保險，包括了搜索救助、醫療轉送等，及第三人責任險，意外事故造成的體傷或財損等。

國泰產險此次推出的新春限定型方案到2月13日截止，就包括上述多重的海外旅行保險。以班機延誤為例，最高理賠2.4萬元，旅程更改或旅程取消最高理賠12萬元。

富邦產險則是推出旅平險「新快樂旅綜+新春限定版」期間限定專案，提供高於一般旅平險的意外事故保障額度，對此富邦產險特別指出其中的亮點包括增加「行動電話被竊損失保險」保障，並贈送最高6萬美元海外緊急救援服務。

富邦產險說明，「新快樂旅綜+新春限定版」期間限定專案除涵蓋人身保險、六大海外旅行不便險保障外，針對出國最常遇到的意外事故，也提高保障額度，以旅行平安保險保障1000萬元為例，傷害醫療費用保險及海外突發疾病健康醫療保險從100萬提高至120萬，班機延誤保額則提高至每4小時8千元，每次最高1.6萬元，而改降非原定機場費用保險則提高至8,000元。

此外，行動電話被竊損失保險保障，保期內最高可理賠3,000元，並贈送3萬美元海外緊急救援服務，以轉嫁旅遊意外所導致的風險。

除了國外旅遊外，對於國內的旅遊，仍有業者推出保險方案。以國泰產險國內旅行綜合保險為例，保障內含國內旅行不便保險（國內旅程更改）、國內旅行補償保險（國內租車事故補償、食物中毒等）及第三人責任險（意外事故造成的體傷或財損等），更能有效降低旅途中突發狀況造成的損失。