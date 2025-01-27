凱基證券推兩檔存託憑證 泰國投資人買得到凱基 ETF 00952與00915

全球資產管理市場競爭日益激烈，台灣正全力以赴，力求成為亞洲資產管理中心。為此，金管會於2024年9月推出五大計畫，推動台灣資產管理國際化發展。凱基金控響應政府「打造亞洲資產管理中心」政策，並在臺灣指數公司授權使用連結台股ETF於海外金融商品的業務支持下，凱基證券(泰國)成功發行連結兩檔凱基投信優質ETF-凱基優選台灣AI 50 ETF(00952)與凱基台灣優選高股息30 ETF金(00915)的DR在泰國證交所掛牌，凱基投信董事長丁紹曾親赴泰國舉行敲鐘儀式，以實際行動力挺政策，並宣示「One KGI」的堅定決心。

丁紹曾表示，台灣經濟穩健，過去五年GDP複合年增率達3.7%，躍居亞洲四小龍之冠；MSCI台股複合報酬率疫情期間 (2020-2022) 達8.5%，加上後疫情時期 (2020-2024) 5年間複合報酬率來到18.0%；相較之下，同一時期的MSCI美股複合報酬率則是7.5%與14.7%，台股成為全球主要股市中報酬率唯一媲美美股市場者，推升台股對外國投資者的吸引力；透過連結掛牌台股的ETF，無啻為看好台股市場的外國投資者，打開一扇方便投資大門。

丁紹曾表示，近年來台灣已成為全球ETF成長最快的市場之一，截至2024年12月31日為止，台灣ETF的總規模已超過新台幣6.6兆元，較2023年底增長69%；受益人數超過1,400萬人，也較2023年增長60%，顯見ETF已成為台股市場的人氣商品，有越來越多投資人透過ETF參與台股市場。統計台股股票型ETF規模在2024年增加逾1.3兆元，受益人數躍增430萬人，台股ETF蓬勃發展的背後，有流動性佳、持股公開透明，以及交易門檻低等多項優勢加持，其中高股息ETF絕對是台股ETF市場不容忽視的要角。

丁紹曾說，台股擁有傲視全球市場的現金股利殖利率，2025年雖企業獲利成長趨緩但仍有雙位數成長，預計現金股利殖利率將下修，但高股息ETF現金股利殖利率的合理期望值依然可望有5-8%水準，在全球主要市場中仍相當具競爭力，對於有固定收入需求的外國投資人，不啻是資產規劃的極佳選項。

台股ETF市場的另一尖兵是AI 主題的ETF，丁紹曾表示，台灣是科技島，在全球半導體產業中本已穩踞領頭羊角色，隨著2024年AI趨勢風起雲湧，催化出對先進製程晶片、伺服器、資料中心等AI硬體的需求，推升台灣在AI算力上躍升關鍵樞紐；一島供應AI上中下游需求的產業優勢，讓台股躍升為AI產業大聯盟的明星球員。

為了讓外國投資人也能分享台股趨勢紅利，凱基證券(泰國)特地推出兩檔存託憑證（Depositoryreceipt, DR），一檔連結至00915，另一檔則是連結至00952，兩者皆使用1：1的轉換比率，泰國投資人可以輕易地以泰銖在泰國交易所申購這兩檔存託憑證，即可參與00952和00915的投資商機。

凱基台灣AI 50(00952)專為投資人充分掌握AI商機而設計，不僅設立AI營收占比高門檻確保成分股的AI純度，更以過去12個月股價動能、價值成長、股息配發表現做為第二層條件，從眾多AI供應鏈中淬煉出頂尖的50家企業。

凱基優選高股息30 (00915)則是專為有現金流規劃的投資人而設計，在高股息、高品質、低波動的多因子篩選下，搭配下行風險指標，精粹出兼顧股息及資本利得的高股息ETF。

丁紹曾表示，在主管機關的號召下，凱基投信聯手凱基證券(泰國)為泰國投資人提供參與台股AI科技、半導體及高股息投資的絕佳管道。凱基金控在響應政府政策之餘，也能為泰國投資人、凱基證券(泰國)與凱基投信創造三贏的機會。