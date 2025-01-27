永豐金證券為投資人推出股務代理平台「豐股務」 四大亮點功能一次看

配股、配息、一指搞定。永豐金證券數位創新服務再進化，為一般投資人全新推出「豐股務」股務代理平台，提供四大亮點功能：首創線上更改股利配發銀行帳號、股東會紀念品與除權息資訊、補發股東會開會通知書、預約領取股東會紀念品，包括零股在內的一般投資人，都可以感受到在股東會紀念品旺季與除權息配發行情的高效率數位服務體驗。

永豐金證券觀察指出，除權息旺季投資人有變更股息匯款帳號的需求，傳統要以書面申請，「豐股務」推出線上更改股利配發銀行帳號功能，讓股東全天候都透過平台完成變更作業，採用雙因子認證、資料加密傳輸與個資不落地技術，確保操作安全可靠，大幅提升操作效率與便利性。

永豐金證券表示，每年3-6月的股東會旺季，常見投資人三大痛點，首先，每一間公司可領取紀念品的股東資格不同，市場上的報導或流通的資訊不一定完整正確，傳統券商同業僅提供自家代理公司列表或紀念品品項，難以滿足股東需要領取紀念品的完整資訊與多樣需求。「豐股務」平台彙集資訊，提供股東最全面的股東會紀念品與除權息資訊網。

痛點二，投資人常會因為各上市櫃公司領取紀念品的申請流程不同，而可能錯過關鍵時程，永豐金證券首創「股務鬧鈴」服務，以EDM方式提醒股東，包括股東會開會日期、股利發放日、紀念品領取日、紙本文件寄送提醒（如開會通知書、股利發放通知書等），藉由「豐股務」來確保投資人權益不會受損。

第三， 零股股東如欲領取紀念品，多數公司需自行申請開會通知書，且領取紀念品期間通常僅有3天。因此永豐金證券「豐股務」讓股東可以線上申請補發股東會開會通知書，及線上預約領取紀念品，讓股東無須舟車勞頓的排隊領取紀念品。

根據證交所統計，近三年（2022-2024年）國內證券市場開戶數從1,202萬戶增至1,322萬戶，成長幅度達10%。當開戶數提升以及股東人數量增，不論是股東會旺季還是除權息的時間點，都是廣大投資人的關注焦點。全新上線的「豐股務」平台於永豐金證券理財網法人專區-股務代理進入，以數位服務為廣大一般投資人解決傳統股務代理僅限實體申辦、服務作業繁瑣的痛點，為龐大的服務需求帶來全新解決方案。