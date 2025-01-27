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康和證券至宜蘭福氣家族 陪伴獨居長者採購年貨

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券同仁化身志工參與宜蘭福氣家族公益協會舉辦「寒冬送暖、福氣匯聚」活動，康和證券行政總監康景泰執行副總(中)率領主管同仁參與。(康和證券/提供)
康和證券同仁化身志工參與宜蘭福氣家族公益協會舉辦「寒冬送暖、福氣匯聚」活動，康和證券行政總監康景泰執行副總(中)率領主管同仁參與。(康和證券/提供)

寒冬送暖！康和證券行政總監康景泰執行副總日前率領主管同仁親赴社團法人宜蘭縣福氣家族公益協會，並化身志工參與協會舉辦「寒冬送暖、福氣匯聚」活動，陪伴急難救助戶、獨居長者與清寒家庭等至量販店採購年貨，每戶有3,800元扶助金，可購買發熱衣、保暖外套、日常用品、年貨等，準備過一個溫馨年節。

總康景泰表示，最近寒流一波波來襲，加上下週就要迎接農曆新年，許多獨居長者與清寒家庭等弱勢族群，因經濟較為弱勢，加上行動能力受限，無法自行購買保暖衣物與年貨，所以帶領康和證券同仁化身志工，陪伴他們至量販店採買年貨，讓他們可以度過一個溫暖的好年。

宜蘭縣福氣家族公益協會係由一群來自各行各業愛心人士所組成，目前會員已達10,00餘人，平常辦理急難救助等多項愛心公益，每年在歲末春節前都會舉辦「寒冬送暖」活動，這次募集96萬元，提供200多名急難救助戶、獨居長者及清寒家庭，每戶3,800元採購年貨，另召募各行各業約350位志工陪伴，前往量販店選購所需物資、年貨。

康和證券善盡企業社會責任不遺餘力，全台分公司響應「康和證券公益週」，已連續4年至各地兒少之家、育幼院、成人日照中心、啟智中心等，捐贈年節物資用品。另連續17年參與協辦愛心捐血活動、連續第七年參與「1919愛走動」公益勸募活動、五度贊助稻江商職青棒隊支持基層棒球發展、持續多年捐款台南普門仁愛之家以協助老人安養照護等等，善盡永續關懷企業社會責任。

年貨 獨居 量販店

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