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2025 年債市「蛇」來運轉 多元分散將成致勝關鍵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
這波殖利率反彈以來的相關債市表現（資料來源：Bloomberg，滙豐投資管理）
這波殖利率反彈以來的相關債市表現（資料來源：Bloomberg，滙豐投資管理）

美國聯準會去(2024)年9月降息以來，債券殖利率走勢不跌反漲，意即投資債券的投資人在降息之後進場布局，投資成果表現普遍不如預期。但隨著近期美國核心消費價格指數(CPI)年增率降至3.2%，為六個月來首次回降，月增率僅0.2%，優於市場預期的通膨數據亦帶動美債市場回穩，美國10年期債券殖利率聞訊大幅回落。展望後市，滙豐投信認為，市場短期仍將圍繞在川普關稅政策的不確定性以及2025年聯準會的政策指引上，預期波動性將會加大，因此分散投資區域與債種將成2025年債市投資的致勝關鍵。

滙豐環球高入息債券基金產品經理顏誌緯指出，這波債券殖利率的彈升成因相當複雜，主要原因有二，一是來自於川普2.0的施政方針可能帶來的再通膨風險；二則是市場對於降息幅度預期改變的重新訂價。因此，儘管近期的通膨報告對於穩定市場信心有短線激勵效果，唯聯準會未來仍將滾動式觀察就業與通膨數據作為降息路徑的依據。建議投資人在這樣的情境下，債市投資更應朝向多元化的配置布局策略。

若再觀察這波美國聯準會降息、殖利率彈升期間，即便美債波動性較高，反觀歐元債則是逆勢走升。加上目前全球已有過半央行啟動降息循環，像是歐洲、加拿大等降息次數與幅度相較聯準會更為積極，顯示全球央行貨幣寬鬆的資金浪潮並未改變，足見2025年分散投資全球債券的重要性。其中滙豐環球高入息債券基金為全球複合式債券基金，投資組合涵蓋歐洲、美國及新興市場，靈活配置投資級與非投資級債券。藉由分散投資區域與幣別，更能規避單一區域經濟風險。

債券 美國聯準會

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