快訊

超誇張！台鐵銅鑼站號誌異常 電纜線遭偷剪50公尺惹禍

羽球／退休後首次過年 李洋笑說：終於不用管收假了

紅包被嫌少！她包給父母各12800「竟換來兩巴掌」 網心疼：別再回家了

春節服務不打烊 永豐金證券2024年持續稱霸複委託零售市場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
農曆春節期間，主要股市休市狀況(永豐金證券/提供)
農曆春節期間，主要股市休市狀況(永豐金證券/提供)

美股投資持續成長，永豐金證券宣布，春節年假期間，複委託網路交易及人工接單24小時服務不打烊；包括大戶投APP、新理財網等平台，均持續提供複委託下單；豐存股-美股年假期間亦維持正常扣款投資，讓長期投資的存股族理財投資無假期。

根據券商公會的最新統計，2024年全市場複委託表現亮麗，戶數達589萬戶，新增123萬戶，較2023新增85萬戶成長45%；成交金額新台幣7.8兆元，年成長75%；定期定額戶數成長101%，定期定股成長42%，總成交金額成長106%。永豐金證券2024年複委託零售成交金額創下75%的年增率，市占達22.5%，持續稱霸市場龍頭地位。

永豐金證券指出，在美國降息循環及總統大選題材下，國人投資海外市場迅速加溫，複委託戶數、交易量及定期投資連袂成長，海外投資吸引新血加入，海外紀律化長期投資在理財需求中顯著增溫。

永豐金證券表示，農曆年節期間國際市場仍持續交易，永豐金證券提供複委託網路交易及人工接單24小時服務不打烊，包括大戶投APP、新理財網等平台均持續提供複委託下單，「豐存美股」照常扣款。「豐存台股」1月23日至2月3日的扣款約定，順延至2月3日合併計算扣款。

永豐金證券為券商複委託業務領頭羊，持續推動數位創新服務，掌握各交易市場動態，2024年首創美股股利再投入功能，成為為業界首家同時提供台、美雙市場股利再投入之證券商，輕鬆於「豐存股」一鍵開啟，增進複利效果穩健累積財富。此外、券商公會去(2024)年10月開放虛擬資產ETF業務，永豐金證券於2024年底領先同業，開放專業投資人交易虛擬資產ETF。

2024年降息循環開啟後，美國經濟意外強勁，降低今年降息碼數預期，永豐金證券指出，春節期間正值美股財報季，投資人新春假期可以關注在美國經濟持續強勁情況下，公司對未來展望是否仍然樂觀，留意市場波動。此外，聯準會關注的核心PCE將在1月31日公布，由於川普2.0已經開啟，上任後的行政命令或談話發布，都是市場資金流向的觀察重點。

有鑑於當前美國經濟依舊強經，永豐金證券分析，出現下修可以趁機觀察抗跌標的尋找優質股，或以存股方式進行布局。指數型ETF如SPY以及QQQ都是觀察焦點。

在債券投資部份，由於美國經濟依舊好，可能推遲降息時間點，延長優質債券可布局時間，可優先留意高票面利率以及債券信評優良公司債，以面對可能的關稅貿易戰及在等待降息期間可以領取更多票息。

永豐金

延伸閱讀

春節人力吃緊 中國家政市場多方留人

陶博館春節「金蛇陶喜」 精彩表演及系列活動走春趣

大坑東側登山步道升級完工 中市觀旅局邀民眾春節遊特色步道

春節何處去？ 彰化花壇虎山巖梅花撲鼻香

相關新聞

金融詐騙關鍵字出爐 「買黃金、裝潢、投資」全上榜

詐騙手法不斷推陳出新，詐騙關鍵字也一變再變。國泰觀察近期民眾到金融機構辦理業務時，最常聽到的關鍵字不盡相同，據國泰世華銀...

日經指數跌破4萬關卡 野村投信：日股仍具續漲動能

日經225指數27日早盤跌破4萬點關卡，野村日本價值動能高息ETF（00972）經理人張怡琳指出，若觀察兩指數在去年美國...

2025 年債市「蛇」來運轉 多元分散將成致勝關鍵

美國聯準會去(2024)年9月降息以來，債券殖利率走勢不跌反漲，意即投資債券的投資人在降息之後進場布局，投資成果表現普遍...

春節服務不打烊 永豐金證券2024年持續稱霸複委託零售市場

美股投資持續成長，永豐金證券宣布，春節年假期間，複委託網路交易及人工接單24小時服務不打烊；包括大戶投APP、新理財網等...

美元強勢格局不變 金融債甜蜜點浮現

美國股市近期以來震盪加劇，美國經濟數據影響市場對於美國聯準會(Fed)貨幣政策的預期變化， 對美元走勢產生重要影響。中國...

春節出遊 海外旅遊三險種各有功能不要混淆

今年農曆春節假期長達9天，金管會提醒民眾在規劃國內外旅遊時，除了可選擇最基本的旅行平安保險，應該也要規劃旅遊不便險，來因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。