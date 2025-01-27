金融詐騙關鍵字出爐 「買黃金、裝潢、投資」全上榜

詐騙手法不斷推陳出新，詐騙關鍵字也一變再變。國泰觀察近期民眾到金融機構辦理業務時，最常聽到的關鍵字不盡相同，據國泰世華銀行內部統計2024年前11月最常聽到民眾臨櫃取款的理由共有四個，包括買東西（精品、車子、黃金、家具、家電等）、借貸（借還款）、投資、裝潢，占總件數逾5成；國泰人壽則常接獲「買房、裝潢/買家具、買黃金、投資、家裡急用」五個詐騙關鍵字；國泰證券近來也接獲詐騙關鍵字是「股票抽籤及代為操作」；提醒民眾，詐騙集團常用以上「話術」要受騙民眾向金融、保險機構佯稱資金需求，請務必提高警覺，如遇可疑訊息，請盡速撥打各客服專線或165專線求助，以守護財產安全。

據刑事局最新統計，2024年1至9月國泰世華銀行臨櫃成功攔阻詐騙案件近1,800件，為民眾守護新台幣13.8億元，連續兩年蟬聯業界之冠。以詐騙關鍵字「買東西」為例，一名年長客戶臨櫃辦理台幣現金提領，並說明用途要去附近牙醫診所植牙與買肥料，資金來源為股票交割款，行員檢視存摺交易近半個月大額提款次數異於近一年交易模式，立即請主管協助關懷。行員於談話過程察覺該客戶情緒明顯急躁，加上短期頻繁大額領現，用途說詞不一，行員便立即聯繫警察來行關懷，確認該客戶被詐團誘導並下載假投顧APP群組，在行員及警察一同安撫下，客戶最終取消交易，並由警察陪同到詐團指定面交地點順利抓到車手，成功攔阻一樁詐騙不法情事。

國泰證券也舉例，一名客戶加入假投資LINE群組，不法人士誘使客戶在手機下載股票投資APP，並開立假證券戶，宣稱保證獲利。過程中，雙方面交兩次共30萬現金，不法人士前後出金給客戶共15萬元，使客戶信以為真。後續不法人士以競拍0元競標500張為由，告知該客戶得標，並以目前價格48元須繳交66萬元保證金，才能得標持股並賺取價差。不法人士以違約金、列入銀行不良紀錄等理由，誘使資金不足之客戶向銀行借貸籌措資金，所幸客戶有向165、國泰證券客服致電查證股票相關資訊，國泰證券也向客戶說明競拍及申購流程，並提醒記得前往警察局報案，後續該客戶與警方聯手以交付現金為由，逮捕車手並追查案件源頭，成功攔阻66萬元。

國泰世華銀行指出，若民眾發現已遭遇詐騙，可立即撥打國泰世華銀行客服專線或165反詐騙專線進行釐清與通報，並呼籲民眾完成報案程序外，亦可下載國泰世華CUBE APP開啟個人金融帳戶轉出、入帳推播，以利即時掌握消費訊息通知。並提醒民眾啟用FIDO快速登入、兩步驟驗證及裝置綁定等安全強化措施，為個人資產多一層把關，杜絕詐騙危機。

據刑事局統計，國泰人壽2024年1至9月共攔阻 87件、金額逾8,922萬。為擴大防詐影響力，對內：強化內部業務員與客服人員的反詐騙意識，邀請刑事局錄製五大詐騙型態課程，透過「國泰新聞」全台同步播放防詐宣導，並邀請警方進行櫃檯阻詐實體教育訓練，與時俱進更新掌握最新詐騙型態，提升全體第一線同仁對於詐騙案件的敏感度和辨識能力；對外：舉辦「全民防詐一起來」保戶聯誼活動，於全台的保戶聯誼活動置入防詐相關議題，及「詐騙防衛隊」桌遊活動持續深入地方社區，於各縣市的里民辦公室及學校舉辦，邀請長者與學生，共同學習面對詐騙案件的正確處理方式，2024年累計舉辦271場次，觸及逾1.1萬人。

國泰證券設置「客服、反詐騙暨申訴專線」，於營業日上午8時至晚間11時，細心提供客戶與社會大眾專業即時諮詢服務，同時整合多方資源，為偏鄉、高齡、學童、青年等金融弱勢舉辦金融知識普及教育，推廣反詐訣竅。

國泰投信為避免不法份子冒用公司名義施行詐騙，以及防範民眾在不知情的情況下，誤信詐騙帳號在Facebook中冒名散播之不實訊息，投信Facebook官方粉絲專頁在提及旗下產品的貼文中，皆會同步曝光防詐騙聲明，提醒投資人在申購基金時仍需保有資訊辨識能力，以免受到錯誤訊息誤導。統計2024全年，投信客服專線進線時即播放防詐語音，總計影響超過24,000人次；另在

寄送電子郵件時，皆會附上阻詐資訊，持續喚醒投資人防詐意識。此外，投資人也可透過智能助理「阿發」詢問基金相關業務等訊息，2024年統計「阿發」服務過程中，辨識出82案對話觸及詐騙關鍵字，包括「詐騙」、「詐騙確認方式」、「假冒國泰投信名義」、「個資外洩」等，因此「阿發」在接收訊息後，及時回覆防詐訊息，包括提供165反詐騙專線、防詐小常識等，提醒投

資人警覺、再確認，與民眾一同守護資產安全。

國泰產險在官方網站設置「防詐騙專區」，匯集常見詐騙手法、詐騙因應辦法等資訊，同時也提醒民眾，對於聲稱為保險公司客服人員或理賠人員，表示有投保交易異常或理賠款領取問題，要求提供個資或銀行卡等敏感資料、下載應用程式來遠端操作、或進行ATM操作時，應保持警覺不予理會，必要時直接來電保險公司詢問。

國泰世華銀行「詐騙預防專區」

國泰人壽「防制詐騙專區」

國泰產險「防詐騙專區」

國泰證券「提高警覺 防範詐騙專區」

國泰投信「反詐騙公告」