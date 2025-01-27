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美元強勢格局不變 金融債甜蜜點浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國股市近期以來震盪加劇，美國經濟數據影響市場對於美國聯準會(Fed)貨幣政策的預期變化， 對美元走勢產生重要影響。中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人羅世明表示，美元短線強勢格局不變，但從長線來看，美國經濟基本面穩健，金融產業前景依然看好，尤其是金融債殖利率來到相對高點，正是投資人逢低進場的時機。

羅世明分析，近期美元走強，主要反映市場對聯準會貨幣政策的預期轉變。此外，全球其他主要經濟體的央行，如歐洲央行，2025年仍維持寬鬆貨幣政策，更加凸顯美元資產的吸引力。

羅世明指出，市場先前預期聯準會今年將會降息四次，但目前看來最快也要等到6月才有可能降息，且機率僅有六成，顯示市場與聯準會之間的預期落差正在擴大。這個落差也反映在美國公債殖利率的走勢上，10年期美債殖利率已攀升至4.696%，創下去(2024)年4月以來的波段高點。

儘管市場短期震盪難免，但羅世明認為，美國經濟基本面依然穩固，尤其是在全球製造業普遍低迷的情況下，美國經濟表現相對強韌，加上川普政府對金融業整併持開放態度，都有利於金融產業長期發展。

展望未來，羅世明認為投資人應留意美國就業市場的變化，以及企業放款品質和消費力道的變化趨勢。由於拜登政府的疫情紓困政策陸續退場，中低收入族群的消費能力可能受到影響，進而影響金融業的放款品質，這部分需要持續觀察。

針對投資布局，羅世明建議，短期內可優先考慮波動較小的短天期債券，例如金融債；長期而言，則可關注受惠於經濟成長的金融產業，透過多元配置降低投資組合的波動風險，掌握市場先機。

美國經濟 美國聯準會

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