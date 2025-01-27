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日經指數跌破4萬關卡 野村投信：日股仍具續漲動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
彭博日本價值高息指數vs.東證指數的產業曝險比重差異(資料來源：Bloomberg)
彭博日本價值高息指數vs.東證指數的產業曝險比重差異(資料來源：Bloomberg)

日經225指數27日早盤跌破4萬點關卡，野村日本價值動能高息ETF（00972）經理人張怡琳指出，若觀察兩指數在去年美國大選11月5日結束後至2025年1月15日的表現，彭博日本價值動能高息指數總報酬來到+2.58%，優於同期東證指數的+1.12%，顯見在川普確定當選到川普就任美國總統前這段「熱身」時期，00972追蹤的指數已經展現出抗壓實力；川普就任後，目前日股的股價淨值比 （P/B ratio） 與股東權益報酬率相較於歐美市場仍屬偏低，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拼經濟、內外資齊聚等利多，成為未來日股續漲的動能。

張怡琳表示，中長線來看，日股未來仍有提升空間，預期日本東證指數獲利率自2023年～2025年可望連三年逐年成長，日股可望延續多頭行情值得長期投資，投資可以把眼光放到日本市場，根據自己的投資目標和風險承受能力，透過野村日本價值動能高息ETF（00972）參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，搭上日股未來多頭行情。但仍留意，00972完全集中投資日股，承受之單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

張怡琳分析表示，日本經濟主要由中大型企業支撐，中大型企業的生存少不了與美國的貿易。日股投資人可以適度調整投資組合，增加對出口較不敏感行業的比重，例如金融業、健康護理和必需消費品等產業。金融業的業務主要集中於存放款和資產管理，與實物商品的進出口貿易相關性較低，因此較少受到關稅政策的影響。同時，健康護理和必需消費品行業偏向服務業和內需市場，需求穩定且對外部環境依賴較低，也因此能在國際貿易不確定性升高時提供更強的防禦性。

張怡琳建議日股投資人，不妨關注00972追蹤彭博日本價值動能高息指數，全台首檔採用PBR（股價淨值比）和EPS（每股盈餘）雙動能篩選機制，產業配置與代表日本大盤的東證指數存在顯著差異。其中，金融業的比重達30%，相較東證指數高出15.2%，此外，前述提到關稅風險相對低的醫療保健與必需消費品的曝險比例也高於東證指數。另一方面，工業和資訊科技兩大受到關稅風險影響較大的產業，在該ETF中的比重則明顯低於東證指數，分別少了11.4%和7.5%。目前的產業配置降低貿易政策不確定性帶來的風險，同時提升穩定性和收益潛力。

此外，日本銀行（BOJ）上周將政策利率調高1碼（0.25個百分點）至0.5%，達到至2008年全球金融危機以來最高水準。日銀的最新聲明中提及「實現經濟、通膨前景的可能性已上升」，許多企業於今已表示，有意於今(2025)年春鬥（勞資談判）持續穩定調高薪資。

日央總裁植田和男於會後記者會表示儘管此次升息，實質利率仍在負值，金融環境仍相對寬鬆、可望持續支撐日本經濟，若未來展望（經濟、通膨）得以實現，將繼續升息。

野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值協管基金經理人河野光成（Mitsunari Kawano）分析認為，市場已充分反映這次升息預期，隨著貨幣政策明朗化，日股將重返基本面，指數走勢長多不變，因為：經濟、消費穩健復甦；治理改革利多；內資信心回籠下，日股可望回到上升走勢。

日本銀行 日股

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