川普2.0來了！專家看好投資等級債

過去一個月受到川普效應影響，美國10年期公債殖利率大幅拉升，而川普2.0時代正式到來，就職演說上，川普發表多項改革，宣告美國將再度備受尊敬及讚譽，並以「我們的黃金時代才剛開始」作為演說的結論，但他當天並未簽署關稅相關行政命令，僅口頭表示將在2月對墨西哥及加拿大課徵25%關稅，似乎雷聲大雨點小，美國10年期公債殖利率隨後回落到4.5%左右，多檔債券也終於揚眉吐氣。

國泰投信指出，根據EPFR報告顯示，截至1月15日，近四周資金淨流入成熟國家固定收益型基金規模近386億美元，顯示債券殖利率逢高吸引資金進駐。其中又以息收表現佳的投資級公司債很受歡迎，國泰投資級公司債(00725B)，上周交易熱絡。

國泰投資級公司債(00725B)基金經理人李育齡表示，00725B深受投資人喜愛，除了因為日前搭上除息話題外，不同於其他投資等級債券ETF，00725B成份債中沒有「次順位債」，篩選信評BBB級的美元投資級債券，且重視產業分散，單一產業比重不超過20%，包括通訊、能源、工業等產業，降低單一產業風險，採市值加權，每月調整配置。截至1月17日，00725B受益人數超過5.8萬人，規模達1,302億。

法人機構點出，美國聯準會降息循環啟動後，市場預期今年降息腳步將放緩，投資人想藉由債券ETF賺取利差的空間有限，投資債券ETF的主要吸引力在於殖利率仍高，選擇息收較高且信評高的債種ETF就是致勝關鍵，聚焦BBB等級的投資等級債ETF即是首選，建議投資人可以分批加碼進場，逢低布局以優化持有成本，將投資時間拉長，創造出來的複利效果會很可觀。