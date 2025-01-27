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農曆年假Day2小年夜 金管會：酒後勿開車

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

今天是小年夜，農曆春節第二天，春節期間，許多民眾安排與親友歡聚宴飲，金管會27日表示，呼籲民眾切勿酒後開車，以確保自身及他人生命財產安全。

金管會表示，強制汽車責任保險強制車險）自2014年3月1日起，已實施酒後駕車加費制度，若酒後駕車，違規紀錄將登記在所駕駛車輛的車主名下，被保險人前一年有酒後駕車違規紀錄者，按每一次酒駕違規紀錄，加收強制車險保費新台幣3,600元，不限次數及加費金額上限，並適用於被保險人名下所有車輛。

另外，倘若被保險人酒後駕車，致被保險汽車發生汽車交通事故者，保險人得在對請求權人之給付金額範圍內，代位行使請求權人對被保險人之請求權，因此提醒被保險人切勿酒後開車。

此外，任意汽車保險（稱任意車險，包含第三人責任保險及車體損失保險）被保險人或駕駛人因受酒類影響，駕駛被保險汽車所致賠償責任或被保險汽車毀損滅失，屬不保事項，因此駕駛人酒後駕車造成的事故，保險公司將不予理賠。

金管會表示，酒後駕車常造成嚴重的人員傷亡，帶給受害人家庭重大且難以彌補的傷痛，遏止酒後駕車已是全社會普遍共識。

民眾酒後不開車，開車不喝酒，不僅可確保任意車險保障，並可避免強制車險保費增加及受保險人行使代位權之情事，更重要的是可保障自身及他人的安全。

保險 強制車險 金管會

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