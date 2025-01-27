春節出遊 海外旅遊三險種各有功能不要混淆

今年農曆春節假期長達9天，金管會提醒民眾在規劃國內外旅遊時，除了可選擇最基本的旅行平安保險，應該也要規劃旅遊不便險，來因應行程變更的一些突發狀況。同時，海外旅遊有三個險種，各有其功能，民眾要釐清，不要以為只保一個險種就能保山包海。

金管會說明，旅平險是保障旅遊期間內，因遭受意外傷害事故，使其身體蒙受傷害而致失能或死亡風險外，此時可搭配傷害醫療費用附加條款，保障受傷就醫衍生的醫療費用支出風險。

而所謂的意外傷害事故，是指「非由疾病」引起的外來突發事故，如果是要保障國外的突發疾病風險的話，出國旅遊必須再另外加保「海外突發疾病醫療健康保險附約」，才能保障海外旅行期間因突發疾病住院、門診或急診接受治療的費用風險。

對於加保旅行不便保險，金管會說明，旅行不便險，主要保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等相關風險，其中旅程更改保險可提供海外旅行期間，因預定前往的地點發生天災所致被保險人更改預定行程而增加的交通或住宿費用，讓旅遊更安心。

金管會表示，現行投保方式多元便利，民眾除透過實體方式投保外，也可隨時利用網路或APP投保，保險業亦有在機場設置服務櫃檯提供投保服務，民眾可多加利用。

另外，因各家保險公司提供旅遊保險商品項目組合各有特色，在投保前應詳加閱讀保單條款內容，瞭解保障內容、範圍、除外責任及理賠條件等，以確保符合自身需求並避免理賠爭議，讓旅遊保障更為周延。