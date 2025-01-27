聽新聞
0:00 / 0:00
自助鎖帳戶 銀行科技堵詐
愈來愈多人使用網路銀行或App，銀行運用數位科技堵詐，包含中信銀行App推出「自助鎖定帳戶」與「手機翻蓋即登出」兩大功能；國泰世華銀CUBE App則升級「卡片安全鎖」，有效防止隱私洩漏。
中信銀App首創「自助鎖定帳戶」功能，一旦客戶驚覺被詐騙，抑或發現帳戶金流異常，只需登入App，選擇需要鎖定之帳號，銀行將立即暫停該帳戶所有交易服務；交易完成後，客戶僅需將手機螢幕翻轉蓋上，App即可自動登出。
國泰世華銀提供信用卡、簽帳金融卡用戶在CUBE App使用「一鍵鎖卡」功能，可依個人習慣彈性且即時設定安全鎖。
兆豐銀、一銀App當帳號在多裝置、IP位置移動或與前次登入不同國家，系統會自動檢測，加強控管。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言