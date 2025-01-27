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自助鎖帳戶 銀行科技堵詐

聯合報／ 記者戴玉翔／台北報導

愈來愈多人使用網路銀行或App，銀行運用數位科技堵詐，包含中信銀行App推出「自助鎖定帳戶」與「手機翻蓋即登出」兩大功能；國泰世華銀CUBE App則升級「卡片安全鎖」，有效防止隱私洩漏。

中信銀App首創「自助鎖定帳戶」功能，一旦客戶驚覺被詐騙，抑或發現帳戶金流異常，只需登入App，選擇需要鎖定之帳號，銀行將立即暫停該帳戶所有交易服務；交易完成後，客戶僅需將手機螢幕翻轉蓋上，App即可自動登出。

國泰世華銀提供信用卡、簽帳金融卡用戶在CUBE App使用「一鍵鎖卡」功能，可依個人習慣彈性且即時設定安全鎖。

兆豐銀、一銀App當帳號在多裝置、IP位置移動或與前次登入不同國家，系統會自動檢測，加強控管。

中信 客戶 登入

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