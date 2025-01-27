川普政策恐推升通膨 非投等債有底氣？市場論戰

市場近日多方討論，究竟該選「投資等級債」或者是「非投資等級債券」？金融圈已經陷入多方論戰。對此，富蘭克林投顧認為，由於川普政策恐推升通膨，「非投資等級債」的抗波動性展現出更強底氣。

富蘭克林投顧表示，看好美國「非投資等級債」有三大原因，其一、過去三十年，當美國經濟成長高於百分之二點五時，美國「非投資等級債」平均報酬有百分之七，大幅高於「投資級債」與公債的百分之四點五與百分之三點五；其二、受惠於美國優先，美國「非投資等級債」企業多為美國企業，受惠於美國優先的減稅政策，有助獲利提升；其三、受惠於監管放鬆，有助提振企業活動與管理層信心，進一步刺激併購交易與帶動企業信評水準獲提升的機會。

凱基銀行建議，考量通膨風險，投資人可選擇債信基本面持續改善、殖利率較高的中短天期「非投資等級債」為核心配置，掌握鎖息契機。參考川普上屆任期施政方向，今年若重啟貿易戰，或推升通膨預期與殖利率風險，將使「非投資級債」表現逐漸領先「投資等級債」。

不過，市場中，並非每家金融業者都對「非投資級債」有信心。

一家大型金控高層直言，川普的MAGA（美國再度偉大）政策若使美元強勢，一定會對其他新興市場發揮「吸金」效果，新興市場「非投資級債」或相關基金，恐怕首當其衝，投資人恐怕會因為想賺利差、但卻賠掉匯差，更慘的是，企業恐怕會因為不敵資金流出而倒閉，弄到投資人也血本無歸。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲就明確指出，建議投資人選擇「投資等級債」，最主要因為「非投資等級債」的價格去年已反映一波，後續漲幅有限，而且與「投資等級債」的利差也會收窄，反而是目前美元強勢會引發新興市場資金流出風險，投資人要當心。