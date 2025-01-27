美通膨降溫 專家：少碰公債

美國最新的CPI（消費者物價指數）報告出爐，通膨似乎有降溫趨勢，不但令美國政府公債十年期殖利率大幅下跌，也使投資人觀望，到底現在是否已可再度進場撿便宜買債券？

大型金控最新內部評估報告指出，聯準會理事Waller指出核心PCE（個人消費支出）在過去八個月中，有六個月接近聯準會（Fed）目標，樂觀認為通膨降溫趨勢將持續，目前不排除三月降息的可能性，今年仍有可能降息一碼（○點二五個百分點）三至四次。

正因為這些鴿派言論提振市場降息預期，帶動各天期美債殖利率下降，例如，十年期美債殖利率從先前一度升破百分之五，甚至被預期來到百分之五點五，現在又回到百分之四點六左右。

不過，川普正式執政才開始，他在政策上的不確定性，也使得投資美國政府公債風險增加。目前不論是本國金融業者或外銀，其實不太建議對債券有興趣的投資人直接去買美國政府公債，反而是建議去買金融債券，或者是具有前景的產業所發行的公司債，如此安全得多。

投信公會理事長劉宗聖表示，投資人此時若選擇美國優質公司所發行的「投資等級債」，不但相對安全，且利率隨著公債一併水漲船高，有更好的利息收入；但如果投資人仍想投資美國公債，他認為，即使美國公債殖利率會因降息慢而升高，價格下跌，但票息仍是相對不錯。

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華也建議，比起美國政府公債，反而可選擇投資五至七年期的「投資等級債」，他推薦金融債券。因為川普對金融業較好，反而是公債不確定因素較多，不建議去買公債，而建議買優質的公司債或金融債券。

大型金控高層分析，美國政府公債利率陡峭化的情況持續至現在，也就是長天期卅年期的債券利率遠大於短天期債券，但到底是歸因為哪個因素？目前並不確定。

這位高層認為，倘若陡峭化更明顯，將有三種可能性，包括通膨升溫、經濟維持續強力道，或者是市場流動性開始惡化，或者是美國財政的赤字即將飆升，但究竟是哪一種，仍需觀察。