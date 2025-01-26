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銀行APP科技阻詐 「手機翻蓋登出、卡片安全鎖」新功能助攻

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

數位金融蓬勃發展，使用網路銀行或金融APP的人數逐年上升，為強化資訊安全防護，銀行紛紛透過數位科技堵詐，包含中信銀行APP推出「自助鎖定帳戶」與「手機翻蓋即登出」兩大功能； 國泰世華銀CUBE App則升級「卡片安全鎖」，有效防止隱私洩漏。

中信銀APP首創「自助鎖定帳戶」功能，一旦客戶驚覺被詐騙，亦或發現帳戶金流異常，只需登入中信銀行APP，選擇需要鎖定之帳號，該行將立即暫停該帳戶所有交易服務，避免客戶成為詐騙人頭戶或警示帳戶；交易完成後，客戶僅需將手機螢幕翻轉蓋上，APP即可自動登出，此機制結合手機螺旋儀偵測，無需手動尋找登出按鍵，操作便捷更具人性化亦能有效保護帳戶隱私，防止資產資料遭到他人窺探。

國泰世華銀提供「信用卡、簽帳金融卡」用戶在CUBE App使用「一鍵鎖卡」的功能，也可以依據個人習慣彈性且即時設定「交易時間、交易地區、交易類型、單筆交易金額」四個類別的安全鎖，滿足消費者對數位金融更安全的期待。

玉山銀同樣推出卡片管理功能，使用者可依卡片設定不同的交易通路，共有「國內線上」、「國內線下」、「國外線上」、「國外線下」、「行動支付」五種選項，例如近期無海外用卡需求則可關閉國外交易，亦或是沒有線上消費的習慣，也可以把線上消費功能關閉，依照自己的消費習慣設定卡片交易的範圍，降低盜刷的風險。

北富銀新推出的 「Fubon+」台北富邦行動銀行 APP中，特別設立「帳戶安全中心」，提供帳戶安全、交易驗證、裝置設定、軟體與系統檢測等四大功能，透過多重驗證機制（FIDO）、裝置綁定等機制提升交易及帳戶安全，同時「Fubon+」若偵測到異常轉帳交易，也會彈跳出交易確認畫面，提醒客戶留意並再次確認該筆轉帳交易的進行，降低詐騙風險。

永豐銀表示，旗下大咖DACARD APP首創民營銀行與聯合信用卡中心合作、全新推出「3D刷卡FIDO驗證」功能，倘若卡友於海外不便接收驗證簡訊，只要完成裝置綁定並設定生物辨識FIDO，就能透過臉部或指紋等生物辨識驗證方式輕鬆完成線上交易。

台新銀行自建風險資料庫，於APP執行約定帳號、轉匯時即時比對，提醒客戶該筆交易存在風險；另因應民眾消費習慣變化，新增小頻高額交易提醒機制，減少網購詐騙造成的財產損害。

兆豐銀表示，當登入APP時，短時間內IP位置位移過大或與前次登入不同國家，則須經過第二道驗證完成後方可登入，加強控管詐騙集團利用海外IP跳轉操作人頭帳戶。

一銀iLEO旗下的小粉獅實驗室於2024年推出「安全管家」資安進階防護功能，在「防護檢測」頁籤下，使用者可以透過8項風險項目的檢測獲取綜合評分，了解當前的資安防護程度，並鼓勵使用者適時開啟相關功能，進一步保障帳戶安全。在「安全監控」頁籤下，客戶不僅可以查看8項監控類別與個資異動紀錄，隨時掌握自身帳戶與設備風險外，若發現帳號在多裝置、不同國家登入或個資變動等異常情況，系統會自動檢測，以提升使用者對帳戶的防護意識。

新光銀為防止行動銀行被冒用，除異常登入通知外，提供最高30日App登入歷程查詢，包含「登入結果」、「登入通路」、「裝置版本」、「IP位址」。使用者可在一頁內快速瀏覽記錄，識別是否被他人盜用。

APP 中信銀行 詐騙集團

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