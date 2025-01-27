國銀阻詐去年守住49億元 攔阻疑似詐騙案逾6,300件

配合政府打詐，銀行業扮演阻詐先鋒，積極建構智慧防詐網。據九家銀行統計，2024年防堵疑似詐騙案超過6,300件、累計金額新台幣49.2億元，扮演守護民眾資產的第一道防線。

統計2024年九家銀行阻詐成效，以金額來看，國泰世華銀（截至9月）阻詐13.8億元排第一，中國信託銀行（截至8月）阻詐8.4億元、台北富邦銀行阻詐近7.2億元分居二、三名；以件數來看，九家銀行中以國泰世華銀行臨櫃攔阻成功件數近1,800件、中國信託銀行1,293件、玉山銀行800件位居前三。

銀行2024年阻詐概況 圖／經濟日報提供

國泰世華銀表示，截至2024年9月，臨櫃攔阻成功件數近1,800件，金額達13.8億元；國泰世華透過AI風險偵測「國泰盾」實現全流程風險聯防，另2024年也攜手同業進行「聯邦學習防詐實證計畫」，今年將於此成果基礎上，將防詐技術落地至更多實際場景中。

中信銀行為強化防詐，打造「神盾聯防機制」，2024年截至8月，成功攔阻詐騙共1,293件、金額超過8.4億元，金額年增43%；中信神盾聯防科技平台是透過迎賓識詐、關懷堵詐、櫃台阻詐、聯防懲詐四戰略，從客戶來行前到辦理業務，皆以科技辨識客戶風險，包含運用AI技術描繪個人畫像，並依個人交易慣性變化智能偵測、精準識詐。

北富銀指出，「AI鷹眼識詐模型」除檢視帳戶交易外也納入客戶屬性、數位軌跡等風險因子判斷，達到預防目的。2024年AI鷹眼識詐模型共偵測異常帳戶交易985件，並圈存異常帳戶內資金逾2,900萬元；分行臨櫃攔截644起詐騙案件，阻詐近7.2億元。

玉山銀行運用智能模型偵測異常帳戶或交易，即時監控，2024年阻詐成功800件、金額6億元；台新銀利用智能AI技術分析可疑交易模式及異常，針對最新詐騙型態發展「台新戰神模型」，臨櫃阻詐約300件，金額2.4億元。

元大銀行2024年導入天網AI模型後建立跨域專業團隊，2024年成功阻詐558件，高齡客戶占35%，阻詐金額4.9億元，年增約50%；第一銀行攔阻件數及金額分別為376件、近2.7億元，均較2023年成長；兆豐銀行件數近300件，金額超過2億元；新光銀行件數240件，阻詐金額約1.8億元，年成長8%。