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LINE Pay參戰電子支付…誰最受衝擊？將來可續用LINE轉帳嗎？

商業周刊／ 撰文者：何佩珊
LINE Pay。 圖／LINE Pay提供
LINE Pay。 圖／LINE Pay提供

摘要

1.LINE Pay董事會在1月16日通過子公司業務申請及籌備處授權案，據了解，是為了向金管會申請電子支付執照——這等同宣告，LINE Pay將從第三方支付跨入電支，也就是擁有經營儲值、轉帳等更多金融特許業務。

2.但，第一個會受到影響的極有可能是一卡通，因為一旦LINE Pay取得電支，使用者最愛用的App內轉帳功能（最直觀的是目前在LINE裡面的iPass MONEY欄位）、各種繳費，都可能被LINE取代，不再需要再由一卡通端進行了。

3.而電子支付在多年發展之下，已經被視為是極難獲利的紅海市場。在LINE Pay與其他支付大咖的步步進逼下，一卡通要轉虧為盈，絕對不可少的要素將是「活躍的會員基礎」。

一卡通已連續2個月站上電子支付市場龍頭，用戶數超車街口，但沒想到捷報傳出才沒多久，下一個挑戰就已經開始倒數計時。

LINE Pay董事會16日決議通過子公司業務申請及籌備處授權案，據了解該公告所指內涵，就是為了向金管會申請電子支付執照。而這也等於是宣告了LINE Pay將從目前的第三方支付業者身分，跨入可以經營儲值、轉帳等更多金融特許業務的電子支付產業。

當台灣第一大行動支付業者（LINE Pay）揮軍電子支付市場，第一個會受到影響的，恐怕就是昔日親密戰友，一卡通。

透過一個使用情境，就可以理解這件事可能為一卡通帶來的衝擊力道。

一卡通（iPass MONEY）可能再也無法在LINE提供轉帳服務

一直以來，一卡通最受歡迎的一項電子支付功能，是轉帳，用戶只要在LINE的對話框內，經過簡單幾次點擊，然後輸入金額，就可以將款項轉給對話框中的另一方。這也是為什麼一卡通的國內外小額匯兌金額和儲值金額，多年來始終在各大電子支付業者中名列前茅。

以金管會公告的11月數字來看，一卡通的國內外小額匯兌金額約121億元；儲值金額則約180億元——一卡通在電子支付產業的市占率分別超過7成和6成，遠高於排名第二的街口。

可以想像，一旦LINE Pay取得電子支付執照，擁有自己的電子支付帳戶轉帳功能，一卡通在前述應用中，就不再具有必要性了。

當LINE Pay獲得電支執照，一卡通會受到怎樣的衝擊？

那麼，下一個問題是：目前660萬會員中，還有多少人會繼續使用不能透過LINE App轉帳的一卡通電支服務？

而且轉帳只是其中一個例子，目前透過LINE App的錢包入口進入，由一卡通提供的支付和各項繳費功能，也都可能在LINE Pay自家電子支付功能上線後被取代。

當然，LINE Pay與一卡通之間的合作關係，早於2021年就已經產生變化，當時LINE Pay除了出清對一卡通的持股，雙方的服務也陸續切割，包括產品命名都一變再變。

此外，從LINE Pay過去幾年的交易規模增長速度，愈來愈逼近申請電子支付的日均餘額20億元臨界點來看，其實也可以預料雙方走向徹底分手那天，是遲早的事。

因此對一卡通來說，LINE Pay要申請電子支付執照這件事，應不至讓他們感到措手不及，但問題在於，在該服務正式上線之前，一卡通能夠做好多少準備？

目前看來，2023年底一卡通推出iPASS MONEY獨立APP，至少已經先做到避免當LINE這個入口消失，他們就無處可以服務用戶的窘況。而且業界人士指出，近期一卡通的用戶數超車街口，登上市場龍頭，也反應出他們在獨立App的推廣上，確實投入不少力道。

只是就功能面來說，該App目前能提供的服務還是相對不完整。如在電支帳戶儲值支付的選項之外，目前雖也提供信用卡綁定支付功能，但現階段僅支援聯邦銀行的信用卡。

此外，不論一卡通再怎麼努力，恐怕都很難拚得過過去在LINE對話框內可以輕鬆完成轉帳的便利體驗，以及LINE可以做到的廣大消費者觸及效果。

還有很重要的一點是，就和街口等許多電子支付業者一樣，「轉虧為盈」是一卡通營運計畫上，很重要的一項目標。

因此，後續將投入多少資源在App開發，以及有多少資源可以吸引更多用戶到iPASS MONEY App上，仍是考驗。

特別是電子支付在台灣經過多年發展，已經被證明是一塊極難獲利的紅海市場，對比之下，銷售各種特殊造型一卡通，或許還可以帶進更大的利潤。就整體企業定位和發展走向來說，將力氣用於和LINE Pay、全支付、街口等支付業者拚高下，是不是「追求獲利」這個目標下，最好的選擇，可能是需要思考的問題。

當然，目前也看到一卡通過去幾年積極發展點數和數據應用等，似乎不打算在「支付」這件事和其他業者正面交戰。但不論如何做產品定位，具備規模的活躍會員基礎，絕對都是不可少的要素。

以LINE Pay目前才在籌備處階段來看，預計正式向金管會遞件申請，得到許可並開業，最快也會是2025年下半年以後。但以LINE Pay對支付業務的熟稔，以及內部有曾任一卡通董事長、目前在LINE Pay擔任執行副總經理的張修齊負責操刀，預期一卡通要向LINE告別的時間，恐怕也不會太久。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文LINE Pay參戰電子支付，誰最受衝擊？將來可以繼續用LINE轉帳嗎？

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