利變型、投資型保單 買氣升溫

壽險業2024年業績揮別前兩年的陰霾、揚眉吐氣，不僅新契約保費顯著成長，「百億神單」數量也激增。相較於前兩年，美國聯準會「暴力升息」，保單宣告利率不如美元定存誘人、銷售業績直直落，2023年竟沒有任何一張利變型保單能賣破百億元；隨著美國啟動降息循環，加上壽險公司陸續調高美元宣告利率、絕大多數自4%起跳，利變型保單銷售由冷轉熱。除利變型保單外，投資型保單也在股市多頭氣勢助拳下締造一波銷售佳績，民眾對投資市場持樂觀態度，連帶提升投資型保單銷售熱度。

展望2025年，壽險業高層表示，儘管美國總統川普上台，恐對全球金融市場形成亂流，但歷史經驗顯示，川普執政時期，股市均維持多頭走勢，在此前提下，壽險投資型保單可望維持銷售動能。

另一壽險高層表示，因應2026年國際制度接軌，各家業者均面臨商品轉型陣痛期，為符合ICS 2.0需求，必須降低以往習慣銷售的投資型、儲蓄型保單占比，轉向衝刺保障型商品，但「保障型商品確實比較難賣」。

隨著美國聯準會啟動降息，加上國內外股市維持多頭走勢，投資型保單銷售恢復元氣，只是未來表現仍將受資本市場表現影響。壽險公會統計顯示，2024年投資型保險新契約保費3,402億元，較去年同期增加32.6%。除此之外，富邦人壽推出分紅保單搶市，也是激勵2024年壽險業績的另一主因。

近幾月來，大型壽險公司持續調高宣告利率、吸引保戶投資；2025年元月，南山人壽調升60張美元保單宣告利率，調整後最高宣告利率飆上4.2%，以黑馬姿態「超車」所有同業、成為目前市面上最高水準。另外，凱基人壽1月調整48張美元保單宣告利率，幅度為2至20個基本點，調整後最高宣告為4.18%。

台新人壽1月調高44張美元保單宣告利率，最大調幅為0.1個百分點，調整後最高利率漲至4.15%。