接軌國際新制、兼顧業務動能 保障型保單重要性躍升

壽險業將於2026年接軌IFRS 17及TW-ICS，如何順暢接軌又能兼顧業務成長動能，成為各大壽險公司的重要課題。資料顯示，2024年七大壽險公司最熱賣的保單可謂「三分天下」，利變型、投資型與分紅保單各占一席之地，但著眼接軌需求，保障型保單在各壽險公司的重要性同步躍升，此一趨勢也將延至2025年後。

壽險龍頭國泰人壽2024年最熱賣的商品，投資型與利變型各一張，投資型為「月月泰利變額年金保險」，透過專家代操為保戶建立「類月退俸」的穩健現金流，協助客戶輕鬆投資累積財富，靈活支應養老需求；利變型商品銷量最佳的是「萬美利利率變動型美元終身壽險」，高身故保障與彈性繳費年期的設計，滿足國人補足保障缺口之需求。這兩張保單去年銷量皆突破200億元。

七大壽險2024年熱賣保單

富邦人壽2024年銷售最佳的商品為美元分紅保單「美富紅運」，熱銷逾200億元，以壽險高保障為主要設計方向。分紅保單除兼顧保障需求，亦有機會參與保險公司經營分紅保單績效，達到長期資產傳承的目的。另一張「真豐利變額年金保險」為投資型年金保險，主打前收費用及連結共同基金標的，去年投資市場表現佳，客戶主動購買連結共同基金的投資型商品意願較高，去年同樣賣破百億元。

南山人壽在2024年2月起重返投資型保單市場後，推出「鑫富雙享2變額年金保險」，商品特點為年金累積期間內，保單帳戶價值連結現金撥回型的類全委帳戶，並於第七保單年度起提供加值給付，提供保戶穩定現金流，全年創下逾200億元的銷售佳績。另一檔「威美鑽美元利率變動型終身壽險(定期給付型)」也同步熱賣。

新光人壽2024年售出逾150億元的最熱銷保單為「美傳家外幣利率變動型終身壽險」，繳費期間有躉繳及2年期，短期繳費能讓保戶靈活運用資產，保障終身持續享有身故及完全失能保障，另有分期定期給付保險金設計，身故或完全失能保險金可依自身需求選擇分期給付。

台灣人壽2024年度熱銷商品為「金得利利率變動型增額終身壽險」，全年銷售破百億元，兼具保障與財務規劃效果，不僅提供終身壽險保障，還依宣告利率年年享有增值回饋分享金的機會，85歲前另提供大眾運輸工具意外身故保障，滿足客戶多元需求。

凱基人壽去年銷售最佳的保單為「金旺來利率變動型終身壽險」，利變型終身壽險具有終身保障兼顧保單現金價值穩健增長的優勢，適合做為核心資產配置或退休規劃準備工具之一。