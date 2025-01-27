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外溢保單 三大新趨勢

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

外溢保單買氣節節升高。據金管會統計，去年前三季壽險外溢保單銷售達191億元、年增17%，新契約件數一舉賣破90萬張，壽險業者指出，近年外溢保單賣得好，主要因為對保戶來說「保費折減」是很大的實質誘因，相對保險公司理賠機率下降，順應這股買氣，今年外溢保單亦將迎來三大新趨勢，包括商品種類更加多元化、保戶罹病及理賠年齡日趨降低，以及未來核保將日趨嚴格。

壽險業主管坦言，外溢保單幾年前賣得不很好，並非保險公司「主力商品」，但近年漸漸愈來愈被重視，主因是台灣今年邁入超高齡化社會，意味著未來醫療險的理賠率會愈來愈高，保險公司當然希望客戶維持健康，賠錢率才可降低，因此寧可先在源頭祭出折扣。

因此，外溢保單轉眼間變成業者的主打商品，銷量一舉上升，商品種類預估將更加多元化為一大趨勢，預估接下來保險公司將更用力推廣、祭出更多誘因。

其次，壽險業者分析，近年客戶理賠有另一趨勢，即是保戶的罹病年齡降低，「40歲以後要找到完全健康是滿難的，多少身體都會有狀況出現」該業者表示。

現階段保險公司的心態是，抱持不要等到保戶生病才理賠，而是事先預防，外溢保單成為用力推銷的商品，這從中衍生出第三大趨勢「核保趨於嚴格」，該名主管指出，保險公司對疾病愈來愈感冒，現在保戶身體只要出一點毛病，民眾可能都會被拒保，因為這會影響醫療險理賠率飆高，對保險公司的財務影響非常大。

主管 保險 客戶

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