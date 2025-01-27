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電動車、旅綜險 聚焦

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

時序進入2025年，產險業去年業績表現創新高，今年則有不同態勢，產險業主管分析，今年將有兩項險種業績看好，至少成長一成左右，分別是電動車保單以及旅遊綜合險；另外反而有一險種不樂觀，則是「住宅火險」。

迎來金蛇年，產險業者表示，今年的車險中電動車保單將會成長起碼一成，主因是從2024年9月起，電動車車主必須投保電動車專屬保單，若在8月底前已投保一般車險的電動車，只要非因外來意外事故的電池自燃或爆炸等都在理賠範圍內。

產險業者認為，過去電動車是以一般的車險來承保，去年有了電動車專屬條款之後，今年續保的電動車會漸漸轉換為電動車保單，將帶動電動車保險向上成長，加上電動車整體市況不錯，預期銷售量仍有成長動能，因此預期未來簽單保費收入成長空間非常大。

其次是旅遊綜合險，保險業主管分析，疫情過後，國人出國旅遊人數倍增，旅遊保險成長明顯。據統計，2024年前十月台灣旅客出國人數達到1,400萬，比2023年同期成長五成，已逼近歷史新高的2019年同期1,456萬人次。

保險 出國旅遊 電動

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