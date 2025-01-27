實支實付險新制 留意眉角

實支實付醫療險改革正式上路，自2024年7月1日後新的實支實付醫療險必須要以正本理賠，回歸「損害填補」原則，也就是醫療費用花多少就賠多少，各保險公司亦陸續推新出新保單，以符合民眾的投保需求，但業者也提醒，新問世的實支實付醫療險除了不保證續保之外，還有三點不同需要留意。

公勝保經翔威事業部行銷協理王威勝表示，實支實付醫療險在2024年7月改版後，與過去相比，最大的差異有三點，第一，「採收據正本理賠」，以往保險公司推出的實支實付醫療險，部分開放收據副本理賠，在2024年10月後，目前保險公司推出的，都是接受收據正本理賠的實支實付醫療險。

第二，「投保年齡變得更長」，實支實付醫療險為一年一期的定期險，目前不少保險公司推出的險種，如最高投保年齡可以到70歲、最高續保年齡可以到85歲。這對希望老後高齡仍有保障的民眾來說，也是一大福音。但也需留意，實支實付型醫療險採自然費率，也就是保費會隨著年紀成長而增加，年長者能買到固然是好事，但也要評估保費是否負擔得了。

第三，「門診手術限額獨立」，過去實支實付醫療險住院雜費限額與門診手術雜費皆有較高的理賠額度，但去年10月推出後的實支實付醫療險，這兩項被分拆，有的保單設下門診手術次數與雜費理賠的上限，例如一年5萬、一年六次等限制。

對此，王威勝也提出投保建議，民眾可選擇續保年齡較高的實支實付醫療險，拉大保障的時間。但要留意的是保單是否有「保證續保」的功能。另考量未來醫療進步，門診手術發生機率高，也建議民眾要優先選擇門診手術理賠金額、次數較高的險種。