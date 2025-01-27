壽險新契約保費拚增雙位數 分紅商品將持續熱賣

美國聯準會啟動降息循環，壽險業拉高美元宣告利率刺激買氣奏效，壽險保單熱賣，2024年全年整體壽險業新契約保費（FYP）較2023年大幅成長，年增25%。展望今年，壽險業認為在各大壽險公司積極搶攻市占的情況下，新契約保費可望出現「雙位數」成長。

受美國聯準會快速升息影響，2022年壽險業新契約保費收入跌破兆元大關、僅7,730億元，沒想到2023年保費收入仍持續低迷，再下滑到6,714億元，寫下17年新低紀錄。但美國聯準會於2024年9月開始啟動降息，讓2024年壽險業所持有的美債資產價值由低點回升相關財務指標得到舒緩，包括資本適足率及淨值比。同時，受益於資本市場表現好帶動投資型保單買氣，分紅保單在銀保通路大力推廣下也持續挹注保費收入，讓2024年新契約保費從谷底回升，年增25%。

壽險近十年新契約保費概況

保發中心對壽險業2025年新契約保費進行分析，預估2025年分紅商品會持續熱賣、利變型壽險需求增加與投資型商品限制解除的情況下，新契約保費收入成長率應落在5%至10%之間。再依據過去2011至2024年初年度保費收入依繳費年期，計算推估2025年預期續年度保費成長率落在正負5%間，合併初年度保費成長率之預估，保發中心推測2025年總保費收入，在市場較佳情境下可望成長7%，在市場保守情境下可能衰退2%。

展望2025年，友邦人壽總經理侯文成指出，今年各大壽險公司應該會更加積極投入開發，且競爭力道也會加大，主要原因在於保險公司長期處於「入不敷出」給付大於保費收入的情況，短時間難以解決，因此爭取新契約保費成為首要目標，可能市場會出現超高額的激勵獎金使業務員更積極去銷售保單商品，這也會成為市場的一項變數，所以他也看好，在各公司積極搶攻市占的情況下，新契約保費可望出現「雙位數」成長。

侯文成認為，壽險業2025年最重要的目標就是順利接軌新制，但由於目前新契約保費尚未回到疫情前的水準，因此保險公司仍會續推利變型保單、投資型保單，分紅保單則會有更多業者加入這個市場，這三種商品中，分紅保險商品成長最為突出。

公勝保經總經理蔡聖威也認同市場推估，2025年新契約保費應該還有10%的成長空間，其中，保經代通路的新契約保費成長率更高，可能達到30%。主要原因在於保經代公司可針對客戶需求，挑選對客戶更有利、更合適的商品，商品韌性、選擇性更高，過去幾年也吸引不少業務菁英加入，看好經代市場將持續成長。

至於保險商品的趨勢，蔡聖威認為，2025年的保險商品應該會延續去年發展，保險公司因應接軌IFRS 17的壓力，今年會聚焦在利變型保單與分紅型商品這類高CSM（保險合約服務邊際）的商品上，且繼續發行長年期的保障型商品，以面對未來的挑戰與市場變動。