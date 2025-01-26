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農曆春節出遊 金管會提醒可規劃投保旅平險

中央社／ 台北26日電

農曆春節連假期間，不少人會安排出遊，金管會今天提醒，民眾可依自身需求事先規劃適足的保險保障，比如基本的旅行平安保險，及加保旅行不便險，以因應旅遊期間相關風險。

今年農曆春節假期長達9天，金管會今天表示，民眾在規劃國內外旅遊時，除安排旅遊行程及蒐集旅遊資訊外，可依自身需求事先規劃旅遊期間適足的保險保障。

金管會指出，民眾規劃旅遊保險時除可選擇最基本的旅行平安保險，保障旅遊期間內，因遭受意外傷害事故（指非由疾病引起的外來突發事故），使其身體蒙受傷害而致失能或死亡的風險外，也可搭配傷害醫療費用附加條款，保障受傷就醫衍生的醫療費用支出風險。

同時，金管會表示，若出國旅遊可加保海外突發疾病醫療健康保險附約，保障海外旅行期間因突發疾病住院、門診或急診接受治療的費用風險。

金管會進一步指出，民眾亦可加保旅行不便保險，保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等相關風險，其中旅程更改保險可提供海外旅行期間，因預定前往的地點發生天災，導致被保險人更改預定行程而增加的交通或住宿費用，讓旅遊更安心。

金管會表示，現行投保方式多元便利，民眾除透過實體方式投保外，也可隨時利用網路或APP投保，保險業也有在機場設置服務櫃檯提供投保服務，民眾可多加利用。

另外，因各家保險公司提供旅遊保險商品項目組合各有特色，在投保前應詳加閱讀保單條款內容，瞭解保障內容、範圍、除外責任及理賠條件等，以確保符合自身需求並避免理賠爭議，讓旅遊保障更為周延。

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