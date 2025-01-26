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美凍結現有對外援助 台灣、烏克蘭等恐受影響

匯市最前線／台幣年後有望回升

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片

龍年匯市已在24日封關。受到日本央行升息影響，新台幣跟隨主要亞洲貨幣翻升，終場升值8.8分、收在32.682元，連兩升、且為一個月高點，總成交量為12.895億美元。

觀察過去一周，新台幣累計升值2.44角，升幅為0.75%。

台幣匯率連兩日升值，累計升值9.2分。資料顯示，龍年匯市累計貶值1.324元，貶幅4.05%，連三年貶值。統計今年1月，新台幣匯率累計升值9.9分，升幅為0.3%。

上周主要貨幣對美元升貶幅
上周主要貨幣對美元升貶幅

龍年匯市封關後，國內將進入春節假期，蛇年匯市將於2月3日開紅盤。

展望蛇年匯市走勢，匯銀主管預估，美國總統川普上任後採取的關稅措施十分關鍵，但因川普先前表態，希望聯準會（Fed）持續降息，預料國際美元接下來可能不再獨強，新台幣匯率有機會重返32.5元以上價位。

台幣匯率 新台幣

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