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外資想併購 看政府態度

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導

華爾街常把不懷好意的企業收購者稱為「野蠻人」，美國一部電影「門口的野蠻人」，講的就是私募股權基金併購大案的故事。至於台灣，也曾有一段時間，來了相當多的國際私募股權基金，他們的一舉一動，至今仍深深影響台灣產業。

KPMG執行董事暨私募基金產業主持人張維夫表示，2008年全球金融海嘯前，國際私募股權基金來台投資相關熱絡，大家耳熟能詳的，包括安泰、萬泰及大眾銀行，還多家有線電視，都有國際私募股權基金參與投資。

金融海嘯爆發後，國際私募股權基金一度退出亞洲市場，經過幾年的調整，才再度回到亞洲市場。

張維夫說，這段期間台灣發生了幾件對私募股權基金很負面的案例，國際私募股權基金併購日月光、國巨案，因大部分想私有化，主管機關認為上市公司被買了面子掛不住，都持反對態度。

但對國際私募股權基金來說，當時都是依證交法等法令去做，只因主管機關有其他考量就否決了，「這些國際知名業者只好不跟你玩了。」

因禿鷹、債留台灣等罵名，後來好一陣子，國際私募股權基金在台灣幾乎是銷聲匿跡。

其實，融資收購或槓桿收購（Leveraged Buyout），是私募股權基金常見的操作方式，但在台灣卻被視為「債留台灣」。張維夫說，融資時銀行都有一定的放審程序，借給私募股權基金的利率會比一般高，對銀行也是筆好生意。

一直到2018年，KKR收購李長榮化工、摩根士丹利旗下私募股權基金投資老牌生技股百略案，都順利獲准，政府態度鬆動後，才又有了轉機。

主管 生技 金融海嘯

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