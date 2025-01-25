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入冬首波寒流將強襲全台 1張圖查清楚春節連假天氣變化

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匯市封關 連3生肖年走貶

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

匯市廿四日封關，新台幣美元匯率以卅二點六八二兌一美元作收，升值八點八分，匯市開盤後不久，出口商擔心年後美元強勢可能趨緩，急拋美元，使得匯市交易量來到十二點八九億美元，封關當日交易難得熱絡。

匯市龍年全年貶值一點三二四元，貶幅百分之四點○五，兔年收卅一點三五八兌一美元，全年貶百分之三點一六，虎年匯市最慘，狂貶百分之八點三六，當時創下廿五年來最大幅。過去一輪生肖十二年中，五年升值，七年貶值，以猴年升值百分之六點八九最強。

交易員指出，川普上任後演說比預期溫和，高關稅等會導致通膨升溫疑慮的政策都沒推出，推升美元指數勁揚力道消失，美元獨強的趨勢宣告暫停，先前被打壓的其他非美貨幣開始反彈，獲得喘息機會。

新台幣 美元匯率 通膨

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