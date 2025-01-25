匯市封關 龍年貶1.324元

龍年匯市昨（24）日封關，受日本央行升息影響，新台幣隨主要亞洲貨幣翻升，終場升值8.8分，收在32.682元，連兩升且為近一月高點，總成交量為12.895億美元。統計新台幣在龍年貶值1.324元，貶幅4.05%，連三年貶值。

根據央行統計，美元指數昨天下挫0.66%，主要亞幣全數上漲。因日本央行宣布升息1碼，日圓成為亞幣升值領頭羊，昨天升幅0.79%，登上「最強亞幣」寶座；台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率升值0.77%、緊追在後；星元與人民幣匯率氣勢如虹，昨天分別升值0.64%、0.52%。

新台幣匯率昨天升值0.27%，在主要亞幣中，升幅居末。不過，新台幣匯率已連兩日升值，累計升值9.2分；今年1月，新台幣匯率累計升值9.9分，升幅為0.3%。