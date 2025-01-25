台中銀董座施建安請辭

台中銀行（2812）董事長施建安昨（24）日請辭，預定農曆年假後、2月3日生效，台中銀行內部預定在年後上班、施建安請辭生效後，再行召開董事會選任新董座。

據了解，新董座以曾任金管會主委、高雄銀董事長的台中銀董事李瑞倉呼聲最高。

據透露，施建安在23日已向總行高層主管告知將辭職，於昨天正式請辭，台中銀也隨即公告重大訊息，施建安請辭董事長與法人董事旭天投資代表人，其董事代表人遺缺由原本曾短暫代理過台中銀董事長的廖學縣接替。

台中銀2024年全年合併稅後純益83.09億元，年增21.8%創歷史新高，台中銀行並發出比美公股大型行庫的平均7個月年終獎金，並且新年度將為員工加薪平均5%，基層加10%。

施建安在去年3月18日臨危受命出任台中銀董事長，在位迄今不過才10個多月，就突然請辭，震撼金融圈。施建安並在請辭後發出員工公開信，表示其個人在台中銀的階段性任務完成，想回歸退休生活才請辭，未來會以小股東身分繼續支持台中銀。

他還以歌手張震嶽的「再見」歌曲代表他請辭的心情，向同仁告別。