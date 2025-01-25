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入冬首波寒流將強襲全台 1張圖查清楚春節連假天氣變化

新台幣通貨發行額逾4兆 攀峰

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
年前銀行門口出現排隊領新鈔人潮。記者潘俊宏／攝影
年前銀行門口出現排隊領新鈔人潮。記者潘俊宏／攝影

農曆春節長假將至，民眾忙著採買年貨、領新鈔與發放紅包，對鈔票與硬幣等通貨需求大舉升溫。

中央銀行昨（24）日發布，2024年農曆春節前最後一個營業日，新台幣通貨發行額為4兆537億元，續創歷史新高紀錄，並較前一年的最高發行額3兆8,753億元，增加1,784億元、增幅為4.6%。

所謂「通貨」是指，一國央行所發行的紙鈔（紙幣）及硬幣（鑄幣）；央行統計顯示，截至24日為止，通貨發行額已經攀上4兆537億元，突破去年的3兆8,753億元、締造歷史新高；這顯示台灣要邁向「無現金社會」，還有很長的一段路要走。

央行資料顯示，今年通貨發行額較去年增加1,784億元，是五年來最低，年增率4.6%，也是16年來的新低。

對此，央行發行局局長鄧延達解釋，2021至2023這幾年，通貨發行額年增率高達8.77%至10.61%，主要是先前受到新冠疫情影響，民眾每次提領都會刻意提領較多的現鈔、減少提領次數，如今沒有疫情了，民眾就不需增提太多現金在手，是今年通貨發行額增量不如前幾年的主因。

央行 疫情

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