中央銀行打炒房措施奏效，昨（24）日公布2024年12月房貸餘額11兆831億元，續創歷史新高，月增825億元，不過年增率10.42%，為2024年7月以來的半年新低。央行官員解釋，去年12月六都買賣移轉棟數較前一年衰退，顯示政府健全房市措施發酵、房市交易已明顯降溫。

央行提供資料指出，2024年12月，六都買賣移轉棟數月增8.18%、年減9.71%，顯示房市交易量已見降溫。

央行指出，象徵首購族購屋需求的新青安餘額，2024年12月為1兆2,292億元，月增355億元，占國銀房貸餘額的比重為11.09%，較前一個月的10.85%略為上升。

央行官員指出，財政部、金管會先前要求銀行應落實貸前審核與貸後管理，只要符合新青安規定，民眾還是可以順利貸得到款項；對於不是投機或囤屋客，而是具自住需求的民眾能順利貸款購屋，央行樂觀其成。

央行統計顯示，象徵建商推案信心的建築融資，2024年12月餘額為3兆4,382億元，月減19億元，連兩月衰退。