打炒房過度 恐釀金融風暴…理事表示應暫停推新措施

中央銀行昨（24）日公布2024年第4季理監事會議事錄摘要，有理事表示，依據預售屋交易量、交易價格及房貸利率等部分房市指標顯示，央行第七波房市管制已有初步成效，應暫停推出新管制措施；此外，部分人士擔憂打炒房過度可能引發金融風暴，央行應持續密切監視房地產市場發展。

央行去年底理監事會決議貼放利率「連三凍」，房市管制措施「停看聽」，並未推出第八波管制措施。

根據央行公布的議事錄摘要，會中有理事指出，未來央行工作重點有二，一是在道德勸說方面，將持續審視各銀行自主管理不動產貸款每季具體改善方案執行情形，並督促其積極落實；二是央行近期辦理金融機構不動產抵押貸款業務專案檢查，已發現主要缺失態樣，未來將持續加強辦理專案檢查，要求銀行落實央行規定及改善缺失。

有理事認為，部分銀行承做不動產放款已接近「銀行法」第72條之2規範上限，導致有銀行資金透過融資租賃公司流入房市，成為打炒房破口，日前金管會積極金融檢查，並要求各銀行對融資租賃公司授信設下四道防線，以避免銀行資金最終仍流向不動產市場，特別是土建融。此外，亦發現部分土建融及房貸的資金來自農會信用部，將視需要加強檢查與管理工作，以避免農會信用部成為另一個打炒房的破口。

有理事說，央行在去年6月及9月接續推出第六、七波管制措施，的確已對市場造成一些影響，儘管融資租賃公司及農會信用部恐成為打炒房破口，未來如有必要，央行再行調整管制措施。

另位理事指出，當前房地產市場確實已見降溫跡象，有部分人士認為政策可更緊一些，惟亦有部分人士擔憂打炒房過度可能引發金融風暴，央行應持續密切監視房地產市場發展。

在利率決策方面，有理事表示，2025年最低工資及軍公教薪資調高，並將開徵碳費，對未來物價帶來上漲壓力，且國內通膨預期仍存，因此不宜降息；另考量歐美央行仍在降息階段，央行亦無逆勢升息的空間，維持政策利率不變為合理作法。另位理事指出，當前國內經濟表現雖屬穩健，惟2025年美國恐對其他國家發起貿易戰，具高度不確定性。

有理事指出，近期我國出口表現強勁，部分原因是國外企業趕在美國關稅新政推出前，搶購部分商品，且其他國家亦有此現象。未來美國新政府政策的變化可能是央行貨幣政策面臨的挑戰。也有理事認為，目前持續維持緊縮政策的方向是正確的，惟須注意目前台灣實質利率已連續四年為負值，且依據央行對台灣今年CPI年增率預測值，恐連續五年實質利率為負數。