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金管會下令 保險公司春節連續假期保戶服務不中斷

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為了讓民眾安心度過春節連續假期（1月25日至2月2日），金管會已請各保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並於產險公會與壽險公會網站揭示服務電話號碼及提供服務方式，亦請汽車交通事故特別補償基金及住宅地震保險基金，在連續假期期間保持服務電話暢通。

金管會表示，保戶於連續假期期間就保險相關事項之詢問、理賠之申請等保險服務需求，可透過各保險公司提供之免付費服務電話洽詢，各公司皆有專人服務或提供可處理緊急狀況之聯絡方式。

各保險公司、汽車交通事故特別補償基金及住宅地震保險基金於連續假期期間服務電話一覽表，已分別登載於金管會網站及前開二公會網站（產保公會免付費服務專線0800-221-783；壽險公會免付費服務專線0800-221-348），保戶可至上述網站查詢、預先下載或抄錄以備不時之需。

另為確保資訊安全無假期，金管會也已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，避免駭客入侵損及保戶權益之情事發生。

保險 連續假期 金管會

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