央行會議記錄摘要曝光：理事熱議打炒房破口恐有這2個

中央銀行24日公告上季理監事會議議事錄摘要，理事們肯定央行第7波選擇性信用管制對打炒房的成效，但提出打炒房的兩大破口，即銀行資金透過租賃公司流入房市，以及農會信用部資金也流入房市，提醒央行提高警覺，並加強專案金檢。

央行上季理監事會議召開時間為113年12月19日，討論貨幣政策與選擇性信用管制兩大議題。選擇性信用管制方面，多位理事表示，依據預售屋交易量、交易價格及房貸利率等部分房市指標顯示，央行第七波選擇性信用管制措施已有初步成效，宜暫停推出新管制措施，先密切觀察後續發展狀況，再視情況進行調整。

有理事肯定央行雙管齊下，透過道德勸說並進行專案金檢，確有必要；有理事指出，在道德勸說方面，央行應持續審視各銀行自主管理不動產貸款每季具體改善方案執行情形，並督促其積極落實，目前已發現主要缺失樣態，未來應加強專案金檢。

破口的防堵甚是重要，理事指出，部分銀行承做不動產放款因已接近《銀行法》第72條之2規範上限，致銀行資金透過融資租賃公司流入房市，而成為打炒房的破口，應避免銀行資金最終仍流向不動產市場，特別是土建融。

金管會的金檢還發現，部分土建融及房貸的資金來自農會信用部，應視需要加強檢查與管理工作，以避免農會信用部成為另一個打炒房的破口；未來如果有必要，央行應再調整管制措施。

另位理事則指出，當前房地產市場確實已見降溫跡象，有部分人士認為政策可更緊一些，但也有人擔憂打炒房過度可能引發金融風暴，央行應持續密切監視房地產市場發展。

央行上季會議維持利率不變，獲得理事一致同意。理事們對於美國新政對台灣的影響，多所關切。有位理事指出，未來美國新政府政策的變化，可能是央行貨幣政策面臨的挑戰。

有位理事則提醒實質利率（利率-通膨率）持續為負值的情形，目前央行持續維持緊縮政策的方向是正確的，但須注意目前台灣實質利率已連續4年為負值，且依據央行對台灣114年CPI年增率預測值，實質利率恐連續5年為負值。