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央行打炒房有效？12月房貸餘額再創高 年增率半年最低

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
113年12月購置住宅貸款餘額統計為11兆831億元，再創歷史新高，年增率10.2％，增幅創6個月來新低。圖／聯合報系資料照片
113年12月購置住宅貸款餘額統計為11兆831億元，再創歷史新高，年增率10.2％，增幅創6個月來新低。圖／聯合報系資料照片

中央銀行24日發布113年12月購置住宅貸款餘額統計為11兆831億元，再創歷史新高，年增率10.2％，增幅創6個月來新低，央行表示，餘額創新高很正常，但餘額增幅已出現緩降趨勢。至於房市交易是否降溫？央行認為應解讀買賣移轉棟數變動情形。

113年6月至11月，購置住宅貸款年增率依序為10.21％、10.82％、11.03％、11.26％、11.07％、10.76％，12月為10.42％，貸款餘額增幅10月開始減緩，而央行推出第7波選擇性信用管制的時間剛好在9月下旬。

央行官員指出，113年12月房貸餘額續創新高，與年底交屋潮有關，房市交易是否降溫應觀察買賣移棟數增減情形，12月六都買賣移轉棟數月增率都是增加的，合計月增8.18％，但年增率除了台北市、桃園市是正成長以外，其餘都是負成長，六都12月買賣移轉棟數年增率合計衰退9.71％。房屋交易確實有降溫情形。

12月建築貸款3兆4382億元，餘額已連續2個月呈現減少，11月減少195億元，12月減少19億元，官員表示，建築貸款情況算是持平。

根據央行24日公布113年第4季央行理監事會會議記錄，多名理事肯定央行第7波選擇性信用管制打炒房的初步成效，預售屋交易量、交易價格、房貸利率等部分房市指標顯示，央行的第7波房貸管制確實奏效，可以暫停推出新的管制措施，密切觀察後續發展，再視情況調整。

央行

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