快訊

多縣市有感！19:18台南發生規模5.3地震 最大震度4級

小孩目睹嚇到狂吐！竹東黑道尋仇槍戰 「手掌被砍斷」1命危4傷

苦苓5點分析「劉寶傑為什麼不幹了？」 預言復出時間點

合庫銀寒冬送暖！捐助59個團體、受惠人數逾5,000人 金額達461萬元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合庫銀行秉持一貫對社會的關懷，在農曆歲末年終之際舉辦114年度「合庫有愛 寒冬送暖」公益捐助活動，散播溫暖予各處及支援急難救助，今年共捐助59個團體、受惠人數逾5,000人、金額達新臺幣461萬元，以實際行動關懷弱勢，並落實企業社會責任。

合庫善用全台分行在地優勢，深入各縣市訪視、發掘需社會救助的弱勢團體，依其需求給予實質溫暖的協助。近年來受到疫後及物價通膨影響，致更多弱勢族群缺乏照顧或遭受遺忘；合庫回饋社會的愛心不中斷，透過各地分行得知許多機構亟需各界援助，包括兒少育幼院、身心障礙者服務及疾病照護等機構，盡力幫助弱勢機構減輕壓力，促進社會公益。

為善盡企業社會責任，合庫自104年持續舉辦「合庫有愛 寒冬送暖」活動，每年受惠人數逾5,000人，累計捐助總金額逾3,100萬元，成果深獲各界肯定。期望藉由合庫的愛心拋磚引玉，能喚起國人對社會的關注，一同加入公益行列，為寒冬注入一道正向的暖流。

展望未來，合庫仍將以「樂」在學習、「活」出健康、「安」定社區、「養」護照顧的核心公益策略，落實永續發展理念，並發揮集團的力量，積極運用金融核心職能與影響力來解決社會與環境問題；同時秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，共創環境永續、樂活健康的美好社會。

合庫 通膨

延伸閱讀

鄞山寺攜手淡水警 寒冬送暖助獨老好過年

連17年寒冬送暖 新北汐止江北里送愛心米助弱勢

籃球／⼩學體總啟動關懷偏鄉巡迴列⾞ 中華男籃主帥圖奇寒冬送暖

歲末寒冬送暖 新北金山公所感謝各界善心捐助

相關新聞

央行沒祭第八波房市管制原因曝光 理事：打炒房過度恐引發金融風暴

中央銀行24日公布2024年12月19日理監事會議事錄摘要，數位理事會中表示，依據預售屋交易量、交易價格及房貸利率等部分...

龍年匯市封關新台幣貶幅4.05% 年後美元有望不再獨強

新台幣龍年匯市正式封關，新台幣兌美元今天收盤收32.682元，升8.8分。龍年強勢美元一支獨秀，拖累新台幣龍年累計貶值1...

震撼！上任不滿一年 台中銀行董事長施建安年前驚傳請辭

台中銀（2812）現任董事長施建安24日驚傳請辭，距離他2024年3月上任以來，不過才10個多月，震撼金融圈。據悉，施建...

就愛花現鈔！農曆年前新台幣最高發行額首次突破4兆元

農曆年過年前，大家滿手新台幣現鈔，中央銀行統計114年農曆春節前最後一個營業日的新台幣最高發行額為4兆537億元，首度突...

春節資金需求旺 央行公布通貨發行額衝破四兆元、創新高

農曆春節長假將至，民眾忙著採買年貨、領新鈔與發放紅包，對鈔票與硬幣等通貨需求大舉升溫。中央銀行24日發布，2024年農曆...

連三生肖年走貶！匯市龍年封關收32.682兌一美元 貶4％

匯市24日封關，新台幣對美元匯率以32.682兌一美元作收，升值8.8分，匯市開盤後不久，出口商擔心年後美元強勢可能趨緩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。