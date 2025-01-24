合庫銀寒冬送暖！捐助59個團體、受惠人數逾5,000人 金額達461萬元

合庫銀行秉持一貫對社會的關懷，在農曆歲末年終之際舉辦114年度「合庫有愛 寒冬送暖」公益捐助活動，散播溫暖予各處及支援急難救助，今年共捐助59個團體、受惠人數逾5,000人、金額達新臺幣461萬元，以實際行動關懷弱勢，並落實企業社會責任。

合庫善用全台分行在地優勢，深入各縣市訪視、發掘需社會救助的弱勢團體，依其需求給予實質溫暖的協助。近年來受到疫後及物價通膨影響，致更多弱勢族群缺乏照顧或遭受遺忘；合庫回饋社會的愛心不中斷，透過各地分行得知許多機構亟需各界援助，包括兒少育幼院、身心障礙者服務及疾病照護等機構，盡力幫助弱勢機構減輕壓力，促進社會公益。

為善盡企業社會責任，合庫自104年持續舉辦「合庫有愛 寒冬送暖」活動，每年受惠人數逾5,000人，累計捐助總金額逾3,100萬元，成果深獲各界肯定。期望藉由合庫的愛心拋磚引玉，能喚起國人對社會的關注，一同加入公益行列，為寒冬注入一道正向的暖流。

展望未來，合庫仍將以「樂」在學習、「活」出健康、「安」定社區、「養」護照顧的核心公益策略，落實永續發展理念，並發揮集團的力量，積極運用金融核心職能與影響力來解決社會與環境問題；同時秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，共創環境永續、樂活健康的美好社會。