快訊

多縣市有感！19:18台南發生規模5.3地震 最大震度4級

小孩目睹嚇到狂吐！竹東黑道尋仇槍戰 「手掌被砍斷」1命危4傷

苦苓5點分析「劉寶傑為什麼不幹了？」 預言復出時間點

聽新聞
0:00 / 0:00

就愛花現鈔！農曆年前新台幣最高發行額首次突破4兆元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
114年新台幣最高發行額首度突破4兆元大關！花現金仍是台灣人日常消費偏好的支付方式。記者陳儷方／攝影
114年新台幣最高發行額首度突破4兆元大關！花現金仍是台灣人日常消費偏好的支付方式。記者陳儷方／攝影

農曆年過年前，大家滿手新台幣現鈔，中央銀行統計114年農曆春節前最後一個營業日的新台幣最高發行額為4兆537億元，首度突破4兆元大關，較113年最高發行額3兆8753億元，增加4.6％，今年農曆春節時間長達9天，比113年多2天，是發行額增加1784億元的原因之一。

央行調查發現，台灣人偏好使用現鈔，98.8％的民眾還是有使用現鈔的習慣，而且絕大多數民眾的日常消費，還是偏愛現鈔交易。

觀察歷年新台幣最高發行額統計，自98年以來即維持年年增加，114年達4兆537億元，為歷年新高，但增幅4.6％卻是99年以來最低。

央行發行局長鄧延達表示，最高發行額雖然突破4兆，但增幅是趨緩的，110年至112年疫情3年期間，增幅達9.73％、10.61％、8.77％，且增額各是2718億元、3251億元，以及2972億元，114年增加金額僅1784億元，增加情形大致上已回到疫情前的水準。

疫情期間因為預防性的需求，民眾減少出門到銀行及使用ATM次數，自主管理以降低感染風險，提領較多現鈔以備不時之需。

鄧延達表示，央行曾經委外做問券，調查民眾消費日常支出支付方式，只使用現金的占25％，可以用現金也可以電子支付的占73.8％，不用現金、只用電子支付及信用卡的，只占1.2％，調查結果顯示有98.8％的民眾，都有使用現金的習慣，不用現金的只有1.2％。這是國人的習慣與文化。

農曆春節前大量的新台幣現鈔，通常會在農曆年後2個月回存金融體系，回籠比率大約7成左右，每年維持相同的回籠速度，變化不大。

新台幣 疫情

延伸閱讀

中市燈會主燈激發聯想 文英阿姨、手遊角色成話題

台中1家3口感染不同病毒 醫師籲春節別忌諱就醫

警政署長視察桃機疏運情形 發紅包慰勉第一線執勤航警

客人ATM領新鈔拿去換新鈔 1奇葩理由讓行員傻眼：很重要嗎？

相關新聞

央行沒祭第八波房市管制原因曝光 理事：打炒房過度恐引發金融風暴

中央銀行24日公布2024年12月19日理監事會議事錄摘要，數位理事會中表示，依據預售屋交易量、交易價格及房貸利率等部分...

龍年匯市封關新台幣貶幅4.05% 年後美元有望不再獨強

新台幣龍年匯市正式封關，新台幣兌美元今天收盤收32.682元，升8.8分。龍年強勢美元一支獨秀，拖累新台幣龍年累計貶值1...

震撼！上任不滿一年 台中銀行董事長施建安年前驚傳請辭

台中銀（2812）現任董事長施建安24日驚傳請辭，距離他2024年3月上任以來，不過才10個多月，震撼金融圈。據悉，施建...

就愛花現鈔！農曆年前新台幣最高發行額首次突破4兆元

農曆年過年前，大家滿手新台幣現鈔，中央銀行統計114年農曆春節前最後一個營業日的新台幣最高發行額為4兆537億元，首度突...

春節資金需求旺 央行公布通貨發行額衝破四兆元、創新高

農曆春節長假將至，民眾忙著採買年貨、領新鈔與發放紅包，對鈔票與硬幣等通貨需求大舉升溫。中央銀行24日發布，2024年農曆...

連三生肖年走貶！匯市龍年封關收32.682兌一美元 貶4％

匯市24日封關，新台幣對美元匯率以32.682兌一美元作收，升值8.8分，匯市開盤後不久，出口商擔心年後美元強勢可能趨緩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。