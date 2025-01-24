就愛花現鈔！農曆年前新台幣最高發行額首次突破4兆元

農曆年過年前，大家滿手新台幣現鈔，中央銀行統計114年農曆春節前最後一個營業日的新台幣最高發行額為4兆537億元，首度突破4兆元大關，較113年最高發行額3兆8753億元，增加4.6％，今年農曆春節時間長達9天，比113年多2天，是發行額增加1784億元的原因之一。

央行調查發現，台灣人偏好使用現鈔，98.8％的民眾還是有使用現鈔的習慣，而且絕大多數民眾的日常消費，還是偏愛現鈔交易。

觀察歷年新台幣最高發行額統計，自98年以來即維持年年增加，114年達4兆537億元，為歷年新高，但增幅4.6％卻是99年以來最低。

央行發行局長鄧延達表示，最高發行額雖然突破4兆，但增幅是趨緩的，110年至112年疫情3年期間，增幅達9.73％、10.61％、8.77％，且增額各是2718億元、3251億元，以及2972億元，114年增加金額僅1784億元，增加情形大致上已回到疫情前的水準。

疫情期間因為預防性的需求，民眾減少出門到銀行及使用ATM次數，自主管理以降低感染風險，提領較多現鈔以備不時之需。

鄧延達表示，央行曾經委外做問券，調查民眾消費日常支出支付方式，只使用現金的占25％，可以用現金也可以電子支付的占73.8％，不用現金、只用電子支付及信用卡的，只占1.2％，調查結果顯示有98.8％的民眾，都有使用現金的習慣，不用現金的只有1.2％。這是國人的習慣與文化。

農曆春節前大量的新台幣現鈔，通常會在農曆年後2個月回存金融體系，回籠比率大約7成左右，每年維持相同的回籠速度，變化不大。